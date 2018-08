Novemberben találkozhat Trump a kínai elnökkel - Ennyi volt a kereskedelmi háború?

Az utóbbi hetekben az USA és Kína kölcsönösen vetett ki védővámokat egymás termékeire, illetve további hasonló lépésekkel fenyegették egymást. Mostanában tapasztalható volt némi enyhülése, már bejelentették, hogy újraindulnak a hivatalos tárgyalások, hogy megoldják a viszályt békésen. Pénteken Larry Kudlow jelentette be, hogy a jövő héten jön a következő tárgyalási kör a két ország között, majd nem sokkal később a Wall Street Journal úgy értesült, hogy amerikai és kínai delegációk dolgoznak Trump és Hszi találkozójának előkészítésén, amire novemberben kerülhet sor.A hírek hallatán a Dow Jones index hirtelen 150 pontot ugrott, a befektetők továbbra is érzékenyen reagálnak a kereskedelmi háborúval kapcsolatos hírekre, most épp enyhülni látszik a feszültség.