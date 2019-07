Nyaralni indulsz? Ezt a 10 ijesztően veszélyes helyet kerüld el, ha kedves az életed

1. oldal

Death Valley, USA

Fotó: Shutterstock

Danakil-mélyföld, Etiópia és Eritrea

A Death Valley, vagyis Halálvölgy Kaliforniában található, a világ egyik legforróbb helye, ahol nyáron tartósan 50 fok felett van a hőmérséklet. Olyan meleg van, hogy pár óra alatt életveszélyesen kiszáradhat ott az ember, mégis rendszeresen szerveznek ide turisták gyalogtúrákat - sajnos évente több halálos áldozatot is szed ez a merész vállalkozás.

Fotó: Shutterstock

Moher-szirtek, Írország

A "Földi pokolként" becézett, afrikai Dankil-mélyföldön nemcsak tombol a hőség, hanem vulkánok és mérges gejzírek is tarkítják, kevés veszélyesebb hely létezik a világon - valószínűleg pont ezért népszerű a turisták körében. Az adrenalinéhes látogatók persze a fegyveres felkelőket és fosztogatókat is vonzzák a kvázi-törvénytelen régióban, egy ilyen támadásnak több magyar turista is áldozatává vált 2012-ben.

Fotó: Shutterstock

A 100 méterrel a tengerszint felettig nyúló Moher-szirtek gyönyörű kilátást nyújtanak a tengerre, ezért Írország második legnépszerűbb turistacélpontját nyújtják. A gyakori esőzések miatt a talaj csúszós, a szél nagyon erős lehet, ha ráadásul még köd is van, a tájékozódás nagyon nehézzé válhat. Bár évente 2-3 ember meghal a zord körülmények (és a szándékos öngyilkosságok) miatt, az ír hatóságok nem hajlandók korlátokat építeni a sziklák szélére, hiszen ezek rombolnák a hely esztétikáját.