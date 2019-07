Nyaralni indulsz? Íme 10 látványos város, amely halálos veszélyeket rejt

1. oldal

Iszlámábád, Pakisztán

Fotó: Shutterstock

Phenjan, Észak-Korea

A pakisztáni főváros számos modern építészeti remekműnek, művészeti galériának és múzeumnak ad otthont, a helyi csapli-kebab pedig állítólag a párját ritkítja. Bár Iszlámábád alapvetően biztonságosabb a turisták számára, mint az ország jó része, a zsúfoltabb területeken, például piacokon viszonylag gyakran fordulnak elő erőszakos támadások, emberrablások és terrormerényletek, ezért érdemes ezeket kerülni. Ha mindez nem lenne elég, a város földrengésveszélyes területnek számít.

Fotó: Shutterstock

Cali, Kolumbia

A KNDK világtól elzárt fővárosába főleg kínai turisztikai cégeken keresztül lehet eljutni, a Dzsucse-torony, a metró vagy a háborús múzeumok mind érdekesek lehetnek az ilyen dolgokra fogékony látogatóknak, nem is beszélve az ország izolációjából adódó kulturális sajátosságokról. A legnagyobb veszélyt itt az jelenti, hogy hiába tartjuk be az ország szigorú törvényeit, tanulmányozzuk a helyi szokásokat, a hatóságok bármikor találhatnak okot arra, hogy egy nyugati turistát elraboljanak és embertelenül megkínozzanak. Ha ezt meg is ússzuk, a turistáknak olykor az átlagos árak 100-szorosáért számláznak egyes szolgáltatásokat az éttermek, kávézók, szállodák.

Fotó: Shutterstock

A salsa fővárosaként is emlegetett Cali Kolumbia harmadik legnagyobb városa, több száz éves templomok, terebélyes növénykertek és egy 26 méter magas Jézus-szobor is megtalálható a helyi látványosságok közt. Calit sokáig lényegében a drogkartellek irányították, a hatóságok fellépése miatt viszont most már "csak" a zsebtolvajok és fegyveres rablók hemzsegnek a városban.