Nyártól meccsenként egymilliót is érhet egy fiatal magyar focista

Több sebből vérzett az eddigi modell

Főleg a kisebb, szerényebb költségvetésű kluboknál gyakori volt a pénzügyi kényszer, a tulajdonos oldaláról nyomás volt az edzőn, hogy fiatalokat játszasson.

A szabálynak megfelelő fiatalok fizetését felhajtotta a támogatás, jobb alkupozícióban voltak, hiszen a tehetséges fiatalokért versengtek a klubok.

Néhány klub szerint a rendszer sértette a versenysemlegesség elvét, hiszen hátrányba kerültek azok, akiknek az anyagi ösztönző miatt mindenképpen kellett fiatalt játszatni.

Ha egy játékos betöltötte azt az életkort, amely alapján nem volt jogosult a csapata támogatásra, akkor nem ritkán azonnal kikerült a kezdőcsapatból.

A kisebb nevelőegyesületek nem részesedtek a pénzből.

Nem volt különbség a saját nevelésű és a vásárolt játékosok között.

Nem a felnőtt profi klub, hanem az utánpótlásnevelő egyesület kapja a pénzt.

A sikeres kinevelést hosszabb távon jutalmazza, akár a játékos teljes pályafutása során évente pénzt kaphat egy játékosért a nevelőegyesület

Az új premizálási rendszerben a legfontosabb alapelv az lesz, hogy nem azokat a klubokat jutalmazzuk, akik fiatalokat játszatnak, hanem azokat, akik minőségi fiatalokat nevelnek ki - mondta egy múlt heti háttérbeszélgetésen Roskó Zoltán, az MLSZ operatív igazgatója. Vagyis azok a nevelőegyesületek részesülnek majd a pénzből, amelyeknél 19 éves kora előtt játszott egy adott játékos.



Az új ösztönző rendszer elsőre talán bonyolultnak tűnhet, de egy idő után várhatóan mindenki számára áttekinthető lesz. A lényege, hogy az egyes játékosok pályán töltött perceit szorozzák meg egy produktivitási súllyal, így minden meccsen minden pályára lépő játékosra kijön egy pontérték. Egy pontnak pedig meglesz az értéke forintban, az így kiszámított összeget pedig az eltöltött évek arányában szétosztják a nevelőegyesületek között.



Akik 2007 előtt töltötték be a 19. életévüket, azok nem gyűjtenek pontokat. Vagyis a jelenleg 29 évnél idősebbek már kiesnek a rendszerből, de ez a határ nem fog fokozatosan feljebb tolódni.



Az utolsó három év pontjainak összességét veszik majd figyelembe a támogatások kiszámításakor. Ennek oka az lehet, hogy így az utánpótlás-nevelő egyesületekhez egy-egy hullámzó játékoskarrier mellett is egyenletesebben érkezzen a pénz, kiszámíthatóbb, előre tervezhetőbb legyen az anyagi forrás.



Nem csak az itthon lejátszott bajnokik számítanak bele a pontba, hanem a külföldi klubcsapatban lejátszott percek, a válogatott szereplések, a Bajnokok Ligája- és Európa Liga-találkozók is.

Mindenki számolgathatja a pontjait

Az NB3-ban csak 19 éves kor alatt kap pontszámot egy pályára lépő játékos, ott is csak 0,25-ös a szorzó, vagyis 90 perc játékidő csak 22,5 pontot ér.

Az NB2-ben 23 éves korig számít a pályára lépés, 21-23 év között 0,5-ös a szorzó, 21 év alatt 0,75, 20 év alatt 1, míg 19 év alatt 1,25-ös súllyal veszik figyelembe a perceket.

Az NB1-ben legfeljebb 25 éves játékosért lehet pontot kapni. Az első osztályban 21-25 év között 1-es a szorzó, 21 év alatt 1,5, 20 év alatt 2, míg 19 év alatt 2,5-ös súllyal számítanak a pontok.

A külföldön játszók közül ha valaki a magyar NB1-nél erősebb bajnokságban lép pályára ideértve az öt legnagyobb európai liga (angol, német, olasz, spanyol, francia) második osztályát is, akkor az 2-es szorzót ér. Az öt topliga 1. osztályában lejátszott meccsek 3-szoros szorzóval számítanak, akárcsak a magyar A-válogatott tétmeccsei.

Az utánpótlás válogatottak esetében a 17 éven aluli nemzeti csapat 1-es, a 19 éven aluli 1,5-ös, míg a 21 éven aluli 2-es szorzóval számít.

A Bajnokok Ligája vagy Európa Liga-meccseken játszott hazai játékos percek 2,5-szeres szorzóval számítanak akár magyar, akár külföldi csapatban játszik valaki. Ebben számít a selejtezőtől a döntőig minden meccs.

Van még egy bónusz, ami csak a profi magyar klubcsapatokat érinti: Az NB1-es és az NB2-es klubok a saját nevelésű játékosaik szereplése után további 1,2-es extra szorzót kapnak.

A fentiek alapján, ha egy NB1-es csapatban egy 19 éven aluli saját nevelésű játékos pályára lép, az 270 pontot ér (90 perc*2,5*1,2), ez pedig nagyjából egymillió forintot jelenthet a klubjának, feltéve, hogy nincs másik nevelőegyesület. Ha pedig a szezon mind a 33 meccsén pályára lép a játékos, akkor az már nem elhanyagolható összeg.

Ki most a legértékesebb magyar futballista?

Milliárdokkal dobálózik a szövetség

Az új premizálási rendszerre 4 milliárd forintot szánunk az első évben, de ez egy felülről nyitott kassza lesz, előre meg lesz szabva egy pont értéke, és ha több tehetséges fiatalt nevelnek a klubok, akkor készek vagyunk extra forrást

- biztosítani

A beszélgetésen elhangzott, hogy a 2014-17 közti, már lezárult hároméves időszakban összesen 1,03 millió pontot "termeltek" a hazai játékosok, a négymilliárdos keretösszeggel nem nehéz kiszámolni, hogy egy pont hozzávetőleg 4000 forintot érhet

Évek óta létezik egy premizálási rendszer a magyar futballban, ez az úgynevezett fiatal szabály, melynek lényege, hogy. A szabály értelmében az első osztályban legalább nyolc hazai játékosnak kellett minimum 25 meccsen pályára lépnie a szezonban ahhoz, hogy egy klub jogosult legyen a pénzre, emellett legalább egy 1997 januárja után született játékosnak kellett 17 meccsen játszania az extra pénzhez. Az NB2-ben csak hazai játékosok alkalmazása esetén járt a pénzbeli támogatás, illetve két fiatalnak kellett játszania, akik legalább 1997, illetve 1998 után születtek.Mostanra azonban a visszajelzések alapján az MLSZ is belátta, hogy a rendszer több sebből vérzik:A fenti kifogások miatt egyéves előkészítés után úgy döntött a szövetség, hogy a nyártól új premizálási rendszert alakít ki.A főbb változásokA rendszernek van néhány alapelve:Roskó Zoltán azt is részletesen bemutatta, miből tevődnek össze a pontszámok. A szorzás egyik tagja a már említettek szerint a lejátszott percek száma, ezt szorozzák meg egy produktivitási súllyal. A különböző osztályú meccsek nem egyforma súllyal esnek latba:Ugyanennyit ér az is, ha valaki játszik a magyar válogatottban vagy valamelyik európai elitbajnokságban, ott viszont nincs korbeli megkötés. Vagyis egy 19 év alatt játszott NB1-es meccs annyit ér anyagilag, mint egy válogatott meccs vagy topligás bajnoki.Amellett, hogy az új rendszer méri a nevelőklubok sikerességét, arra is lesz egy új mutatószám, hogy kik azok a magyar futballisták, akik jelenleg a legtöbbet termelik a nevelőegyesületüknek. A klubok közti rangsort egyelőre nem hozta nyilvánosságra az MLSZ, Roskó Zoltán elmondása szerint jelenleg az egyesületeknek kell jóváhagyni a pontszámukat, de május körül ez a sorrend is publikus lesz. A tíz legértékesebb játékos listáját viszont közzétették a háttérbeszélgetésen.A lista szerint a jelenleg zajló bajnoki szezonban a Lipcse kapusa,, ennyit termel nevelőklubjának az MTK-nak. A lista második helyén a zalaegerszegi nevelés Kádár Tamás áll 6728 ponttal, míg a harmadik Korcsmár Zsolt. Az új rendszer lényegét mutatja, hogy olyan fiatalok is az első tízben lehetnek, mint a honvédos Banó-Szabó Bence vagy a Haladásban játszó Kiss Bence. Vagyis Banó-Szabó Bence ebben a szezonban eddig több mint 16 millió forintot "termelt" nevelőegyesületei, a Honvéd és a Kecskemét részére.Az egyik legfontosabb kérdés persze az, hogy mindez mennyi pénzt jelent majd a kluboknak, és honnan lesz forrás a rendszer működtetésére.mondta ezzel kapcsolatban Roskó Zoltán.Az összes utánpótlás-nevelésre fordított forrás nem lesz több, ezt az összeget átcsoportosítással teremti elő az MLSZ. Az eddigi normatív alapon folyósított működési támogatás lesz kevesebb, cserébe a klubok több pénzt kapnak az új prémium rendszer keretében - teszi hozzá a szövetség operatív igazgatója.Az új rendszer egyik legfőbb újítása, hogy miközben eddig 32 csapat részesült a fiatalszabály forrásaiból (12 első- és 20 másodosztályú), addig mostantól a számítások szerint akár 350 egyesület is pénzhez juthat egészen a kisebb helyi klubokig. A Portfolio kérdésére Roskó Zoltán elárulta: a profi klubok esetében eddig az utánpótláscsapatok működési költségeinek nagyjából a harmadát, felét fedezte normatív támogatás, ezentúl ez az arány 25% környékére csökken. A kisebb helyi klubok viszont nem járnak ennyivel rosszabbul, ők továbbra is elsősorban alanyi jogon, a működés költségek fedezetére kapnak majd támogatást.A fiatal szabályra korábban fordított források egyébként részben a kluboktól elvont úgynevezett vagyoni értékű jogok hasznosításából származtak. A produktivitási alapú támogatás forrása részint költségvetési, részint látvány csapatsport támogatási (TAO) forrás. A vagyoni értékű jogok körében a tévés közvetítési jogdíjak és a sportfogadási jogok értékesítéséből származó összeg tartoznak. Ennek pontos összeg azonban nem publikus.Vagyis például egyedül Gulácsi Péter után az előbb említett példa szerint 40,2 millió forintot kap majd nevelőegyesülete az MTK a 2018/19-es szezonban.Amellett, hogy több fiatal kapjon szerepet, nem titkolt cél, hogy az MLSZ minél kevésbé avatkozzon be a klubok működésébe. Cserébe viszontemelte ki Roskó Zoltán. Ezzel az MLSZ célja az, hogy javuljon a klubok pénzügyi helyzete, és ebben legyen kiszámíthatóság is.Az új fiatal szabály mellett nyártól további változás lesz, hogy egy profi csapat mindössze tíz külföldi játékos játékengedélyét válthatja ki, vagyis a teljes regisztrált keretben ennyien lehetnek külföldiek. Ezt kötelező lesz betartani, vagyis nem ösztönzésről lesz szó ebben az esetben.