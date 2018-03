Miközben épp háború jöhet miatta, nőtt a világ acéltermelése

Az acélipari túltermelés kedvezőtlen gazdasági hatásai, illetve az amerikai piaci pozíciók javítása érdekében Donald Trump amerikai elnök a minap büntetővámot jelentett be az Amerikába érkező acélexportra (is), majd számos nagy termelő országot mentesített alóla, köztük az EU-tagokat, így a lépés elsősorban Kínának szól, ami a két nagyhatalom közötti kereskedelmi háború kirobbantásának veszélyét hordozza magában. Erre múlt héten nagyot estek a tőzsdék is, de mára már enyhült a feszültség, mert a két nagy ország tárgyalásokat folytat, ami legalábbis biztató.A worldsteel több mint 160 acéltermelőt fog össze, tagjai a világ acéltermelésének csaknem 85 százalékát adják. A szervezet honlapján szereplő adatok szerint Kína éves összevetésben 5,9 százalékkal, 64,9 67 millió tonnára növelte, India pedig 3,4 százalékkal, 8,4 millió tonnára bővítette februári acéltermelését, miközben Japán termelése 0,5 százalékkal, 8,3 millió tonnára csökkent, Dél-Koreáé pedig 2,1 százalékkal, 5,4 millió tonnára esett.Eközben az Európai Unión belül az olasz acéltermelés 4,5 százalékkal, 2,1 millió tonnára nőtt, a francia 1 százalékkal, 1,3 millió tonnára bővült, míg a spanyolországi 0,4 százalékkal, 1,1 millió tonnára emelkedett. Törökország februári acéltermelése 8,7 százalékkal, 3 millió tonnára ugrott.Az Egyesült Államok februári acéltermelése 6,4 millió tonna volt, 0,4 százalékkal nagyobb a tavaly februárinál. A brazil acéltermelés 5,5 százalékkal, 2,7 millió tonnára nőtt.A worldsteel adatai szerint Magyarország februári acéltermelése 161 ezer tonna volt, 13,1 százalékkal múlta felül a tavaly februári 142 ezer tonnát.Tavaly 5,3 százalékkal, 1,691 milliárd tonnára nőtt a világ acéltermelése az egy évvel korábbi 1,606 milliárd tonnáról. A világ acéltermelésének csaknem fele Kínára esik, piaci részesedése 49 százalékról 49,2 százalékra emelkedett tavaly. Az ázsiai ország tavalyi acéltermelése 831,7 millió tonna volt, 5,7 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.