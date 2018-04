Nyolchavi mélypontra bukott az eurózóna üzleti hangulatindexe

Áprilisban a vártnál ugyan kisebb mértékben, 1,27 pont helyett 1,35 pontra csökkent az üzleti hangulat az euróövezetben a márciusi 1,44 pontról, az érték azonban így is 2017 augusztusa óta a legalacsonyabb.A gazdasági hangulatindex viszont a márciusival megegyező 112,7 pont lett áprilisban is, magasabb a 112,0 pontos piaci várakozásnál. A változatlan áprilisi érték azonban így is nyolc hónapja, 2017 augusztusa óta a legalacsonyabb.A szolgáltató szektorban 14,2 pontra csökkent a hangulatindex a márciusi 15,9 pontról, az építőiparban 4,5 pontra 5,2 pontról, a kiskereskedelemben pedig mínusz 0,6 pontra plus 0,7 pontról. Hangulatjavulás csak a feldolgozóiparban történt, ahol áprilisban 7,1 pontra emelkedett az index a márciusi 7,0 pontról, de javult a fogyasztói hangulat is, ami 0,4 pontra ment fel 0,1 pontról.