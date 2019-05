Nyolcszorosára ugrott az Ügyfélkaput használó magyarok száma

A friss állapot szerint a cégkapuk száma nagyjából 550 ezer, és mind a 12 ezer állami és önkormányzati szerv rendelkezik hivatali kapuval. A dokumentumforgalom az idén tavasszal már elérte a havi 17 milliót, ami azt jelenti, hogy a biztonságos kézbesítési szolgáltatáson (BKSZ) keresztül a háromféle kapu között ilyen volumenben áramlanak a hivatalos üzenetek az állam, az ügyfelek és az állami szervek között. Ez évente összesen több mint 200 millió üzenetváltást jelent majd és így egyre terjed az állami elektronikus szolgáltatások használata.A Cégkapu használata kapcsán éppen tegnapi interjúnkban hívta fel a figyelmet Siklós Márta, LeitnerLeitner adószakértője, miszerint csak a NAV jóindulatán múlik, hogy meddig engedi még a cégek képviselőinek az Ügyfélkapun keresztüli bevallás benyújtást, azaz minél hamarabb érdemes lenne áttérnie minden cégnek a Cégkapu használatára.A cikk egyébként emlékeztet arra is, hogy több olyan jól működő állami rendszer is van már, amelyekkel sok időt és energiát lehet megspórolni, de ezeket még nem ismeri igazán a lakosság. Ilyen például a személyre szabott ügyintézési felület (SZÜF), amely tavaly januárban indult, és amelyen keresztül 680-féle ügyet lehet intézni. A Szuf.magyarorszag.hu oldalról nagyjából 3700 hivatali szervet lehet elérni, és itt az e-Papír szolgáltatás is működik, amelyen keresztül havonta 80 ezer kérelem érkezik.Emellett 2015 óta működik a központi érkeztető rendszer (KÉR), amelyhez azóta 580 szerv csatlakozott. Évente 3,2 millió papírküldemény érkezik a rendszerbe, amit 24 óra alatt feldolgoznak és mintegy 2000 címre elektronikus formában továbbítanak.Az állami ügyek digitalizációja a magyar gazdaság versenyképesség javításának is egyik kulcstényezője, amelyről korábbi interjúban a McKinsey budapesti irodavezetője, Jánoskuti Levente beszélt: