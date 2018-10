Lassan összeáll a mesterterv: megint a nyugdíjpénzünkre pályázik az állam?

A cél már látszik, az eszköz még nem

Vélhetően hosszú futamidejű állampapírról lehet szó, hiszen a nyugdíjcélú megtakarítások a legtöbb embernél 20-30 évre szólnak. A futamidő meghatározása lehet akár hasonló ahhoz, mint jelenleg a Babakötvénynél: megállapítanák a várható nyugdíjba vonulás évét (például azt, amikor az illető eléri a 65 éves kort), majd akkori lejárattal vehetne állampapírt.

Érezhető hozamot kell ígérni, hogy az embereknek megérje a jelenleg elérhető nyugdíjcélú termékek helyett az államit választani. Egyelőre nem tudni, milyen hozamkonstrukcióban gondolkodnak, a jelenleg leghosszabb lakossági termék, a Babakötvény az infláció felett 3%-os hozamot fizet, emellett a személyi jövedelemadóból is jóvá lehet írni az éves befizetés egy részét. Az új potenciális terméknek viszont nem elsősorban ezzel, hanem a jelenleg létező három nyugdíjcélú termékekkel kellene versenyeznie.

Lényeges kérdés lesz, hogy az új állami rendszerben eszközről vagy számláról beszélünk-e majd. Vagyis egy szimpla állampapírról lesz-e szó, vagy egy olyan nyugdíjpénztári számláról, amit az állam kezel és állampapír mellett más eszközöket, például részvényeket is lehet rá venni. Az ÁKK vezérigazgatójának kijelentéséből csak arra lehet következtetni, hogy a modell valamilyen módon kapcsolódik majd az állampapírokhoz, de az még kérdés, hogy ez egy nagyobb rendszer eleme lesz-e.

Miben lehet jobb a jelenlegi nyugdíjcélú termékeknél?

az önkéntes nyugdíjpénztárak,

a nyugdíjbiztosítások

és a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ).

Az ÁKK azt javasolja, hogy a magyar állam a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára is belépjen, mert alulteljesítők vagyunk e téren nemzetközi összevetésben - mondta kedden a Portfolio Öngondoskodás Konferenciáján Barcza György, az adósságkezelő vezérigazgatója. A szakember részleteket nem árult el, csak azt közölte, hogy a kormány asztalán van az ezzel kapcsolatos javaslatuk.A konkrétumok hiányában hipotetikusan érdemes lehet elgondolkodni, hogyan nézhet ki egy ilyen állami nyugdíjcélú termék:A keddi bejelentés pikantériája, hogy épp a közelmúltban vázolta fel Nagy Márton MNB-alelnök , hogy további lakossági megtakarításokat csatornáznának az állampapírpiacra elsősorban a készpénz kárára. A távlati cél, hogy önfinanszírozóvá váljon a magyar állam, a devizaadósság mellett a külföldiek 4000 milliárd forintos kötvényállománya is eltűnjön a rendszerből és csak belföldi szereplők finanszírozzák az adósságot. Ebben a készpénz átterelése mellett fontos szerepe lehetne az állami nyugdíjcélú megtakarításnak is, ha elég nagy összeget be tudnak vonni ebbe.Mivel még szinte semmit nem tudni az ÁKK nyugdíjtermékéről, még azt sem, hogy egyáltalán egy eszközről beszélünk-e vagy valamilyen számlacsomagtól, nehéz összehasonlítani a piacon elérhető, államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítási termékekkel.Jelenleg három fő államilag támogatott nyugdíjtermék érhető el a piacon:Ezek közül egyik sem egy befektetési eszköz, hanem lényegében egy számlatípus vagy szolgáltatáscsomag, melyen keresztül más eszközöket érhetünk el. A fő különbség a három közt az, hogy önkéntes nyugdíjpénztáron keresztül kizárólag menedzselt befektetési alapokba, nyugdíjbiztosításokon keresztül aktív és passzív eszközalapokba fektethetünk be vagy vegyes biztosítások esetén a biztosítóra bízhatjuk a vagyonkezelést, míg a NYESZ lényegében egy nyugdíjzáradékkal ellátott értékpapírszámla, melyen keresztül eszközök széles körét vásárolhatjuk meg, részvényektől kezdve állampapírokon keresztül befektetési alapokig - már ha ezek elérhetők a szolgáltatónknál. A nyugdíjbiztosítás sajátossága, hogy a biztosított halála esetén jellemzően a megtakarítás egyenlegén felül fizet akár több millió forintos térítési díjat is.Mindhárom terméktípus esetén lehetőségünk nyílik adójóváírást igényelni a személyi jövedelemadónkból: ez éves befizetésarányos 20%-ot jelent. Az adójóváírás felső határa azonban eltér: önkéntes pénztárak esetén maximum 150 ezer forintot, nyugdíjbiztosítások esetén maximum 130 ezer forintot, NYESZ esetén pedig maximum 100 ezer forintot igényelhetünk vissza Ha több terméket futtatunk egyszerre, akár 280 ezer forintos szja-jóváírásra is jogosultságot szerezhetünk.Ha az ÁKK egy új számlát vezetne be, legnagyobb előnye vélhetően a számlavezetési díjakban mutatkozna meg. Míg jelenleg a kincstári számlák díjmentesek, a másik három nyugdíjcélú terméktípusnak jelentős költsége lehet, hiszen számlavezetési, vagyonkezelési díjakat, jutalékokat kell kifizetnünk, ha ezeken keresztül fektetünk be. A nyugdíjpénztárak például akár 10%-os díjat is legombolhatnak befizetéseinkből, a nyugdíjbiztosítások teljes költsége pedig akár az 5,75%-ot is elérheti tízéves időtávon, ha egy drágább eszközalapba fektetünk be.Jó hír viszont, hogy az adójóváíráson felül adómentességet is kapunk a nyugdíjcélú számlák esetén, ha nem nyúlunk hozzájuk nyugdíjig. Egyedül az önkéntes pénztáraknál nyílik lehetőség arra, hogy adómentesen lefölözzük a hozamot lejárat előtt.

Jön az állami második nyugdíjpillér? Ez lenne az igazán nagy dobás

Ha kötelezővé tennék az új állami megtakarítási formát, akkor viszont a most létező három nyugdíjcélú eszköznek nem maradna sok létjogosultsága, legfeljebb kiegészítő termékként, így nem lenne meglepő, ha drasztikusan csökkentenék a rájuk vonatkozó támogatást.

Összességében kevés konkrétumot tudunk jelenleg arról, mit tervez az állam a nyugdíjcélú megtakarítások piacán, Barcza György szavaiból arra lehet következtetni, hogy valamilyen hosszú távú befektetési termékkel (jó eséllyel állampapírral) jelenhetnek meg a piacon, amit megpróbálhatnak kellően vonzóvá tenni, hogy felvehesse a versenyt a jelenlegi nyugdíjcélú megtakarítási termékekkel. Ha pedig igazán nagyot akar álmodni az állam, akkor akár kötelezővé is teheti az új megtakarítási formát.

Látható, hogy a különböző nyugdíjcélú termékeknek megvannak a sajátosságaik, a közös pont bennük, hogy. Ezekkel kellene versenyeznie az egyelőre még csak körvonalazódó állami megoldásnak, a probléma az lehet, hogy az állam bele tud úgy nyúlni a rendszerbe, hogy "lejtsen a pálya", ne legyen egyenlő a verseny. Ilyen lehet például az, ha a most létező megtakarítási formák állami ösztönzését csökkentik vagy megszüntetik, illetve az új állami megtakarítási rendszert még vonzóbbra szabják.Barcza György szavaiból nem derül ki, pontosan milyen megtakarítási formáról lenne szó, eddig végig abból indultunk ki, hogy ez a jelenlegi nyugdíjcélú termékek versenytársa lehetne, vagyis mindenki önkéntesen dönthetne arról, akar-e élni vele.Van azonban egy olyan feltétel, ami teljesen átrajzolhatja a felvázolt képet:. Például mindenkinek be kellene fizetnie az új nyugdíjszámlára fizetésének előre meghatározott százalékát, és az extra befizetésekre esetleg további adókedvezmény vonatkozna. Ez ugyan a gyakorlatban járulékemeléssel érne fel, hiszen a jelenlegi állami nyugdíjkassza mellett létezne az új rendszer, viszont össze lehetne kötni azzal, hogy a 2016-ban kötött hatéves bérmegállapodás részeként éveken keresztül csökkennek a munkaadói járulékok. Ebből még 2019-re is jut egy 2 százalékpontos mérséklés, vagyis mondhatja elvileg azt az állam, hogy azt a pénzt, fizessék be a munkaadók az új állami nyugdíjrendszerbe, így összességében maradna ugyanannyi a járulék, mint ma, csak a beígért csökkentés nem valósulna meg.Ha nem teszik kötelezővé, akkor is tud az állam úgy ügyeskedni, hogy előnyben részesítse az új megtakarítási formát, ilyen lehet például az, ha az állami alkalmazottakat egységesen beterelik a rendszerbe.