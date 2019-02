Magyarok tízezrei örülhetnek: duplázódik a karácsonyi nyugdíj

Az ujszo.com beszámolója szerint 2018-ban a karácsonyi nyugdíj-kiegészítés legfeljebb 100 euró volt, ez idén elérheti a 200 eurót, erre azonban nem az összes szlovákiai nyugdíjas jogosult. A maximális kiegészítéshez a létminimum összegénél (205,07 eurónál) kisebb nyugdíjjal rendelkező juthatnak hozzá, és a nyugdíj növekedésével csökken a nyugdíj-kiegészítés összege.A kiegészítésre jogosultak köre is növekszik: tavaly azoknak járt, akiknek a nyugdíj az átlagbér 60%-a alatt volt, ezt most 65%-ra emelik. A 572,40 eurónál nagyobb havi nyugdíjban részesülők nem kaptak tavaly ilyet, ez most 659,10 euróra nő. A tavalyihoz képest így 72 ezerrel többen, 1,28 millióan kapnak nyugdíjkiegészítést Szlovákiában Ján Richter munkaügyi miniszter szerint.Szlovákiában a 13. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is tervezik, első körben ez a havi átlagnyugíj felét érné el, de a részletekről még korainak tartotta nyilatkozni Peter Pellegrini kormányfő.