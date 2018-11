Varga bejelentette: jön a nyugdíjkötvény!

A legfontosabb kérdések természetesen a nyugdíjkötvény kondícióit érintik (kamatozás, lejárat, visszaváltás stb.), de az biztosnak látszik, hogy a piaci alapú önkéntes nyugdíj-megtakarítási formák komoly versenytársat kapnak. Ebből adódnak olyan további felvetések, mint például hogy a kötvényhez kell-e új típusú számla, vagy ezek a mostani tbsz, nyesz konstrukciókban is vásárolhatók lesznek. Az államadósság oldaláról nézve a fő kérdés, hogy milyen mennyiségben lesz képes az új kötvény lakossági megtakarításokat csatornázni a költségvetés finanszírozásához, illetve ez milyen hatással lesz a hagyományos állampapírpiacra. Ezeket, és még egy sor más információt bizonyára a következő napokban ismerhetünk meg.

Az természetesen egyértelmű, hogy az utolsó LTP-roham a magas hozamok végső kihasználási lehetősége miatt indult el. Ugyanakkor az nem világos, hogy ebből miért követezik, hogy az így képződő megtakarításokat a felvevők nem lakáscélú kiadásokra kívánják majd költeni a megtakarítási periódus végén. Természetesen visszaélési kísérletek mindig lehetnek, de ezek majd több év múlva valósulhatnak meg, és akkor kell résen lenni az ellenőrző hatóságnak, hogy a "lakáscél" valóban megvalósul a költekezés során.

A mostani nyugdíj-előtakarékossági számla (nyesz), önkéntes nyugdíjpénztár és egyéb formák mellett lehetőségnek kellene lennie arra is, hogy az államadósság-kezelés részévé váljon az ilyen típusú előtakarékosság, ilyen rendszerek máshol is működnek - tette hozzá.Annak kapcsán, hogy a lakástakarékok az utolsó 48 órában 140 ezer új szerződést kötöttek, kifejtette: a kormánynak nincs jogköre arra, hogy vizsgálja ezeket a szerződéseket, a felügyeletnek van rá lehetősége. A miniszter szerint azonban mindenképpen szokatlan, hogy a szerződések száma két nap alatt az 1,4 milliós állomány 10 százalékával bővült. Hozzátette, ez jövőre plusz 8 milliárd forint többletkiadást jelent az államnak. Úgy vélekedett, ez mutatja, hogy sok szerződéskötőnél nem feltétlenül a lakásfelújítás, -építés volt a legfontosabb cél, hanem a 30 százalékos állami támogatás volt a vonzó.Varga hozzátette, Németországban 4 százalék, Ausztriában pedig 1,5 százalék a támogatás mértéke, és ott is van a támogatásnak felső határa. Ehhez képest a magyar lakáskassza állami támogatási rendszere nagyon bőkezű volt, amin változtatni kellett, mert más célra használták fel - mondta.Beszélt arról is, hogy a kormány mérlegelte a társaságiadó-kedvezmények (tao) eddigi tapasztalatait. Úgy döntött, hogy a kulturális tao rendszere a visszaélések nagy száma miatt a jelenlegi formában megszűnik, helyette olyan pályázati rendszer indul, amelyben a szakminisztérium a korábbi kulturális tao nagyságrendjének megfelelő - 2017-ben 35-37 milliárd forint - támogatást biztosít.A sportcélú tao esetében pontosításokat hajtottak végre. Eddig szinte korlátlan mértékben lehetett igénybe venni sportcélú belépők vásárlására az ilyen típusú kedvezményeket, ezeknél most felső határt állapítottak meg. Szeretnék meghatározni a sportcélú tao igénybevételének maximális határát is.Lehetővé vált továbbá, hogy az ilyen típusú támogatásokat a sportlétesítmények üzemeltetésére, fenntartására is igénybe lehessen venni - ismertette a miniszter.