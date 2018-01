Akár meg is duplázható a nyugdíj

Egy olyan gyártósoron, ahol nyugdíjasok szerelnek, kapásból 20 százalékot spórolhat az üzem - mutat rá a lap.

Nem lehet túl nagy bért keresni a szövetkezet keretein belül, azonban az alacsony nyugdíj ezzel is megduplázható. A HVG azt írja, hogy már havi 60 ezer forintért is csábítják a munkába a nyugdíjasokat.Eddig már 20 ezer nyugdíjas regisztrált a szövetkezeteknél, azonban csak a töredékük dolgozik. A cégek ezzel járulékot spórolnak, de még a diákmunkásoknál is alacsonyabb összeget fizetnek. hirado.hu közben arról számolt be, hogy 100 ilyen nyugdíjas szervezet alakult és mintegy 20 ezren jelentkeztek tavaly július 1. óta.A már meglévő tapasztalatok szerint a nyugdíjasok legszívesebben napi 4-6 órában vállalnak feladatot, heti 3-5 napot, lehetőség szerint délelőtt, de nem zárkóznak el az éjszakai munkavégzés elől sem.