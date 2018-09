Ha van három gyereked, három évvel korábban mehetsz nyugdíjba

A nőknél a gyerekek száma csökkenteni fogja a nyugdíjkorhatárt. A háromgyerekes anyák 3, a négygyerekesek 4 évvel korábban mehetnek nyugdíjba, az öt vagy annál több gyereket szült nők esetében pedig - mint ahogy eddig is - a jogosultság az 50. életévtől lép érvénybe.

A jogszabály tervezetét, amelyet 332:83 arányban fogadtak el az Állami Duma képviselői,A nagy társadalmi elégedetlenséget kiváltó törvénytervezetben, amelyet a kormány júniusban terjesztett a törvényhozás elé, Vlagyimir Putyin elnök és a kormányzó Egységes Oroszország párt képviselőinek javaslatára módosításokat hajtottak végre, egyebek között a nők esetében az eredetileg tervezett 63-ról 60-ra szállították le a nyugdíjkorhatárt. Emellett három évvel, a nők esetében 40-ről 37 évre, a férfiakéban pedig 45-ről 42 évre csökkentették a nyugdíjjogosultsághoz szükséges munkaviszony időtartamát.Változatlanok maradnak a nyugdíj-megtakarítás kivételének feltételei is, a nők azt 55, a férfiak 60 éves koruktól vehetik ki, akár egy összegben is.Kedden a parlamenti alsóház elfogadott egy másik, a nyugdíj-reformcsomag szempontjából fontos törvénymódosítást, amelynek értelmébenA törvénytervezethez politikusoktól, érdekvédelmi és üzleti szervezetektől összesen több mint 300 módosító javaslat érkezett be. Vjacseszlav Vologyin házelnök közölte, hogy az ezekkel foglalkozó munkacsoport a törvény gyakorlati végrehajtása során ezeket tovább fogja mérlegelni.Dmitrij Medvegyev miniszterelnök kijelentette: a reform következtében keletkező többletbevételeket arra fogják fordítani, hogy az orosz átlagnyugdíj a jelenlegi 14 144 rubelről (59 405 forint) 2024-re 20 ezer rubelre (84 ezer forint) emelkedjen.Oroszországban - még a Szovjetunióban - 1932-ben állapították meg a nyugdíjkorhatárt, amelyhez azóta nem nyúltak. Sokakban az kelt felháborodást, hogy a felemelt nyugdíjkorhatár a férfiaknál eléri a jelenlegi várható élettartam határát, de a lakosság ragaszkodik a korábban elért szociális vívmányok megtartásához is.