Nyugtat Peking: nem kell pánikolni a kínai-amerikai feszültség miatt

"A protekcionizmussal az ember önmagának okoz kárt, az egyoldalú intézkedések pedig mindenkit sértenek" - hangoztatta a kínai diplomácia vezetője.Mint mondta, a kereskedelmi feszültségek tekintetében, amelyet egyenrangú párbeszéddel és konzultációkkal értek el. Mindemellett hangsúlyozta: "Kína nem hagyja magát zsarolni és nem fog engedni a nyomásnak".Vang Ji szerint határozott intézkedéseket kell tenni az Egyesült Államok és Kína kapcsolatainak fenntartására. "Minél szorosabb a kapcsolatunk, annál összefonódottabbak érdekeink, s valószínűleg különböző gyanúsítgatások, sőt súrlódások is felmerülhetnek" - jelentette ki a külügyminiszter. "Ez nem meglepő, s nem is ok pánikra" - tette hozzá.mert a kereskedelemmel kapcsolatos álláspontja miatt nem akarja, hogy az amerikai elnök pártja, a Republikánus Párt nyerjen.Vang Ji az észak-koreai válságról szólva békemechanizmus kialakítását sürgette, illetve azt, hogy az Egyesült Államok adjon további ösztönzőket a phenjani rezsimnek az atomfegyver-mentesítésre. Kiemelte, a további együttműködés Kínával kulcsfontosságú a rendezésben, hiszen országa Észak-Korea szövetségese.Hangsúlyozta: kritikus időponthoz érkeztek az úgynevezett iráni atomalku végrehajtásában. Figyelmeztetett: amennyiben kudarcot vallanak a teheráni vezetés nukleáris programját korlátozó egyezmény megvalósításával, az alááshatja az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló nemzetközi rendet és az ENSZ BT tekintélyét. Emlékeztetett, hogy 2015-ös megkötésekor a többhatalmi megállapodást az ENSZ BT támogatásáról biztosította., s békés megoldást keres a rendezésre. Kiemelte: Kínának van szuverenitása a térségben lévő szigetek felett, amelyek lakossága az amerikai tengeri járőrök miatt szükségét érzi a fokozott védelemnek.Washington az utóbbi években nemegyszer bírálta Kínát a Dél-kínai-tengeri terjeszkedéséért, ahol Peking több, a térség más országai által is magáénak követelt szigeten katonai támaszpontokat hozott létre. Washington szerint a kínai militarizálás aláássa a szabad hajózást a térségben, ahol fontos kereskedelmi útvonalak vannak.