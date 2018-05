Odacsapna az Egyesült Államok Venezuelának

Az amerikai alelnök egyúttal a Venezuelával szomszédos országokat is arra biztatta, hogy léptessenek életbe szankciókat, vagy más intézkedéseket, például vízum-megszorításokat Caracas ellen.Az amerikai pénzügyminisztérium Mike Pence beszédével szinte egy időben jelentette be, hogy szankciókkal sújt három venezuelai drogbárót, akik a gyanú szerint caracasi kormányzati kapcsolatokkal is rendelkeznek. A Steven Mnuchin pénzügyminiszter által aláírt rendelkezés leszögezi: "megtagadjuk a korrupt venezuelai rezsim tisztségviselőitől a hozzáférést az amerikai pénzügyi rendszerhez, és nemzetközi partnereinkkel együtt azon munkálkodunk, hogy támogassuk a venezuelai népet a demokrácia helyreállításában".