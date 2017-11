Emellett a Magyar Nemzeti Bank egy célzott programot is indít, amelynek keretében 3 éves vagy annál hosszabb futamidejű jelzálogleveleket vásárol. Mindkét program segíti a hosszú kamatfixálású hitelek arányának növekedését is.

Első pillantásra a várakozásoknak megfelelő a döntés: az IRS tenderek elindítását szinte kész tényként kezelte a piaci szereplők jó része. A második pont annyiban "finomabb", hogy nincsenek adminisztratív, szabályozói eszközök, amelyek kényszerítő erejűek lennének. (Ilyen várakozások is voltak.) Ehelyett a jegybank piaci úton avatkozik be a folyamatokba, vásárlásaival vélhetően a bankok hosszú lejáratú forrásköltségeit kívánja csökkenteni. Ez az indirekt eszköz bizonyára kedvezőbben értékelik majd a bankok, mint a különböző hatósági előírásokat, amelyek a piaci racionalitástól eltérő magatartásra kényszerítették volna őket.

Itt a kamatdöntés, de vajon mit lép még ma az MNB? 2017.11.21 14:00

A piac előzetesen természetesen egységesen arra számított, hogy az irányadónak már amúgy sem mondható 0,9%-os alapkamat a helyén marad. Az egynapos betéti kamatláb kapcsán volt egy kis bizonytalanság - néhány vártak kamatcsökkentést - de a többség a kamatfolyosó változatlanul hagyását jósolta.

Nem is ez a legizgalmasabb

A kamatkondícióknál jóval izgalmasabb, hogy milyen új eszközök bevetését jelenti be az MNB a 15 órakor megjelenő közleményében. A piaci elemzők ugyanis az elmúlt hetek kommunikációja alapján meg vannak arról győződve, hogy a monetáris politika újabb lazítást hajt végre nem konvencionális eszközökkel. A helyzetet jól illusztrálja a JP Morgan tegnapi értékelése:

A többi régiós országgal ellentétben az MNB még mindig lazító üzemmódban van. Ennek oka hogy (a magasabb) inflációs célhoz képest jók a kilátások, a GDP-növekedésben a magyar gazdaság alulteljesítő, illetve a forint felértékelődését a jegybank el akarja kerülni.

A JP Morgan két nem konvencionális eszköz bevetésére számít, amelyek a hosszabb lejáratú hozamok további csökkentését, illetve a háztartások hosszú kamatperiódusú jelzáloghiteleinek elterjedést célozza. Az egyik ilyen eszköz a kedvezményes kondíciójú (vélhetően jelzáloghitelezéshez kötődő) hosszú távú kamatswapok kínálata, a másik pedig a jelzáloghitel kamatok csökkentése szabályozói ösztönzőkkel.

Hasonlóképpen fogalmaztak a Portfolio felmérésében részt vevő elemzők is. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szintén úgy gondolja, hogy az MNB drasztikusan beavatkozhat a jelzálogpiacra. Szerinte egy kettős programot hirdet majd meg a jegybank, mely egyrészt szabályozói változás révén ösztönzi vagy épp kötelezi a bankokat a változó kamatozású jelzáloghitelek fixre történő átváltására (plusz korlátozza az új hitelek esetében is az arányt). Mindemellett a maximális kamatfelárakat és a jelzálog kamatbázisát is meghatározhatja a jegybank. Mindezt persze úgy kell véghez vinni, hogy a lakosságnak egy forintjába se kerüljön, így a bankok ezzel a változással sokat veszítenek. Éppen ezért az ING szakértői úgy vélik, hogy a második intézkedés egy feltétel és limit nélküli IRS program lehet, amelynek keretében a bankok kezelhetik a fixre történő konverzióból fakadó kockázatokat, valamint költségeik egy részét is fedezhetik (pl állampapír vásárlással). Az IRS kedvező árazása, valamint az újabb keresleti hullám az állampapírpiacon így végül lejjebb nyomja a hozamgörbét. Ha ez megvalósul, akkor valóban komoly jegybanki beavatkozás lehet a hitelpiacra.

Az izgalmak tehát 15 órakor várhatók, az eseményekről szokás szerint tudósítunk.