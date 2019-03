OECD: a rendezetlen Brexit recesszióba sodorhatja az Egyesült Királyságot

A Bank of England is közölte, hogy lát esélyt a brit gazdaság idei recessziójára. A jegybank ennek esélyét 25 százalékra taksálta.

az valószínűleg recesszióba sodorná a brit gazdaságot.

Az OECD felülvizsgált előrejelzése szerint a brit hazai össztermék (GDP) zökkenőmentes, rendezett Brexit esetén is mindössze 0,8 százalékkal növekszik az idén a tavalyi évre becsült 1,4 százalékos növekedés után. Az OECD-előrejelzés sokkal gyengébb a Bank of England jelentősen lefelé korrigált prognózisánál is.Legutóbbi inflációs jelentésében a brit jegybank a brit gazdaság idei növekedésére szóló előrejelzését az általa addig várt 1,7 százalékról 1,2 százalékra rontotta, hangsúlyozva, hogy a brit növekedési lendület a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válság óta nem volt olyan gyenge, mint most, és ennek egyik fő oka a Brexit folyamatát övező egyre erősebb bizonytalanság.Az inflációs jelentést ismertető sajtótájékoztatóján Mark Carney, a jegybank kormányzója elmondta: a Bank of England mérése szerint a brit hazai össztermék értéke már most 1,5 százalékkal elmarad attól a szinttől, amelyet a jegybank monetáris tanácsa a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazás előtti előrejelzéseiben a jelenlegi időszakra valószínűsített.Szerdai jelentésében az OECD a saját, gyengébb korábbi prognózisaihoz képest 0,7 százalékosra becsülte a brit gazdaság által a Brexit bizonytalanságai miatt elszenvedett eddigi GDP-veszteséget.A szervezet közölte: ha a brit EU-tagság megszűnéséig nem sikerül életbe léptetni az EU-val tavaly novemberben elért, a londoni alsóház által viszont januárban elvetett Brexit-megállapodást, és így a kilépés után tervezett átmeneti időszak is elmarad,Az OECD-jelentés szerint a recessziót tovább mélyítheti, ha Nagy-Britannia megállapodás híján elesik az EU által külső országokkal kötött kedvezményes kereskedelmi megállapodásoktól is. A jelentés szerint a gazdasági károkat növelheti, ha mindezek miatt tovább romlik az üzlet és a piaci bizalom.Az e forgatókönyv megvalósulása esetére valószínűsíthető brit recessziónak komoly negatív átszűrődő növekedési hatásai lehetnek más országokban is - áll az OECD szerdai elemzésében.