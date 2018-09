Olaszország rálép a gázra - Máris büntetik őket a befektetők

A populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a bevándorlásellenes, eurószkeptikus Liga alkotta koalíció 2,4%-os GDP-arányos költségvetési hiányt fogadott el a jövő évre, ami háromszor akkora, mint amit az előző kabinet tervezett. A kormány növeli a jóléti kiadásokat, csökkenti az adókat és növeli az infrastrukturális beruházásokat.A kormányzat a költekezés növelésével kívánja támogatni a gazdaság bővülését, ami a Commerzbank elemzői szerint sikerülhet is, de csak rövid távon. A GDP-növekedési várakozásukat 2019-re vonatkozóan az eddigi 1,2% helyett 1,5%-ra emelték, ugyanakkor a csomagnak nagyobb hatása lesz a költségvetésre nézve, mint a kabinet várja. A költségvetési hiány így jelentősen meghaladhatja a 2,4%-os célt, ami már azzal fenyeget, hogy a 3%-os maastrichti hiányt is veszélyezteti.Emiatt aggódik az EU és a legtöbb elemző is. Az eladósodottsági problémákkal küzdő Olaszország helyzetét tovább ronthatja a magasabb költségvetési hiány. A GDP-arányos államadósság 132%-on áll az országban, ennél nagyobb csak a görög 178,6%-os ráta az EU-ban. Azonban Olaszország az EU harmadik legnagyobb gazdasága, ezért komoly gondot okozhat a valutaunió számára, ha az adósság fenntarthatóságával kapcsolatos kérdések merülnek fel.Az előző kormányzat 0,8%-os költségvetési hiányt tervezett, majd további deficitcsökkentés volt kilátásban, ami garantálta volna a csökkenő adósságpályát, ezzel szemben az új irány teljesen átírhatja ezt a forgatókönyvet.Az olasz vezető tőzsdeindex 2%-os eséssel reagált péntek délelőtt a növekvő költségvetési hiány hírére, és az olasz adósság finanszírozása is drágult. A 10 éves kötvényhozam közel 20 bázisponttal, 3,1%-ra ugrott, ami azt mutatja, hogy a befektetők elkezdtek aggódni az olasz államháztartási folyamatok miatt.