Olvassanak a számról: Olaszország nem fog kilépni az euróövezetből

Tria az elküldött válaszlevélben (amelynek tartalmát holnap vitatja meg az Európai Bizottság) hangsúlyozta, hogy a kormány készen áll intézkedéseket tenni abban az esetben, ha a hiány várhatóan a 2,4%-os célértéknél is magasabbra nőne jövőre.Beismerte, hogy a jövő évi büdzsétervezet nem felel meg az EU-s szabályoknak, ezért konstruktív tárgyalást kér a Bizottságtól.Indoklása szerint a nagyobb hiányra azért van szükség, hogy az olasz gazdasági növekedés felpörgetésével segíteni tudjanak a társadalom legszegényebb tagjainak, akik a leginkább megszenvedték a gazdaság elmúlt években mutatott gyengélkedését.Az olasz kormány meg van győződve róla, hogy a költségvetési lazítás segítségével jobb helyzetbe tudja hozni Olaszországot, amit a befektetők is be fognak látni a tervezet részletes tanulmányozásával, így a jövőben rendeződni fog az a feszült piaci helyzet, amelynek keretében az olasz államkötvény hozamok idén május óta drasztikus mértékben megemelkedtek.Conte hozzátette, hogy teljes mértékben elismerik az EU-s döntéshozó szervek fennhatóságát, ugyanakkor arra kérte az EU-s vezetőket, hogy vegyék figyelembe országa igényeit és hagyják megvalósítani a tervezett reformokat, döntésükkor ne legyenek előítéletesek. Olaszországnak meg kell fordítania az elmúlt évek negatív trendjét, ha ez sikerül, abból az egész EU profitálni fog. Amolyan "gyengéd forradalomra" van szükség - fogalmazott.A befektetők megnyugtatása érdekében a kormányfő hangsúlyozta, hogy abban az esetben, amennyiben az államadósság nem a kormán által tervezett mértékben csökken, készek további intézkedéseket hozni. Végezetül még egyszer leszögezte, hogy szó sem lehet Olaszország euróövezeti kilépéséről.- fogalmazott.