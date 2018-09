Olyan adat jön néhány órán belül, ami miatt újra megüthetik a forintot

A forint jelentős májusi és júniusi gyengülése óta fokozott várakozás előzi meg a magyar inflációs adatokat. A megváltozott nemzetközi környezetben - feltörekvő piaci tőkekivonás, kockázatiprémium-sokk - a piaci szereplők figyelme a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájára irányult, illetve arra, hogy a beérkező inflációs adatok mennyiben igazolják az MNB döntéshozóinak helyzetértékelését.Röviden összefoglalva az a lényeg, hogy az MNB folyamatosan hangsúlyozza, miszerint - a tartósan gyengébb szinteken ragadt forint ellenére -nincs veszélyben az inflációs cél elérése, ezért indokolt fenntartani laza monetáris politikáját, annak ellenére, hogy a jegybankok többsége már szigorít, vagy legalábbis folyamatosan a szigorítás irányába mozdul el. A piaci szereplők bizalma azonban megrendült abban, hogy az MNB helyesen jár el, amikor azt hangsúlyozza, hogy a hazai inflációs folyamatokat szem előtt tartva továbbra is indokolt az extrém laza monetáris politika megtartása.Ennek a bizalomvesztésnek volt a következménye, hogy a feszült feltörekvő piaci környezetben a forint új történelmi mélypontra került, a hazai hozamok pedig hirtelen nagyot emelkedtek. Az MNB és a befektetők harca, vagyis, hogy melyiküknek van igaza, még mindig nem dőlt el, hiába gyorsult júliusban az éves árindex 3,4%-ra, bő 5 és fél éves csúcsra emelkedett.

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint holnap 3,3%-os augusztusi árindexről számolhat be a KSH (az MNB is 3,3%-ot vár), ami azt jelentené, hogy lefordulna a mutató 5 és fél éves csúcsáról.

A jegybank júniusi inflációs előrejelzésében pontosan 3,4%-os várakozás szerepelt a júliusi adat kapcsán, innentől azonban az árnyomás enyhülésére lehet számítani. A júliusi adat tehát a gyorsulás ellenére megerősítette azt, hogy az MNB forgatókönyve helytálló: az inflációs pálya kontroll alatt van, és az olajárak drágulásán kívül nincs több érdemi felhajtó erő, ami hatna a fogyasztói árindexre, a forintgyengülés pedig nem gyűrűzött be az üzemanyagon kívül más termékcsoportokba. Ugyanakkor a rövid bázisú maginflációs mutató elmúlt hónapokban tapasztalt jelentős gyorsulása némi aggodalomra adhat okot.Jelen helyzetben érdemes lesz nagyon figyelni a holnap érkező, augusztusi inflációs statisztikára, az MNB szerint ugyanis júliusban tetőzhetett Magyarországon az éves áremelkedési ütem, ettől fogva pedig enyhülni fog az árnyomás (augusztusra 3,3%-os indexet vár a jegybank).A további gyorsulásra utaló, meglepetést okozó adat esetén a piaci szereplők bizalma még inkább megrendülhet az intézmény inflációs előrejelzésében, ami a forint gyengülésében csapódhat le. Ellenkező esetben, vagyis, ha az éves árindex értéke valóban csökkenni kezd, a rövid bázisú maginflációs mutató gyors emelkedése pedig megáll, akkor fontos hitelességi csatát nyerhet az MNB többek között azokkal a piaci szereplőkkel szemben, akik május óta számottevő forint elleni spekulatív pozíciót építettek ki.

Az infláció február óta tartó folyamatos emelkedése augusztusban végre megtörik, ám ennek oka elsősorban a bázishatásban keresendő. Elsősorban az üzemanyagárak esetében lesz kisebb az inflációt felhajtó tényező. Mindemellett azonban a maginfláció változatlanul 2,5 százalékos lehet, így összességében érdemi változást nem várok az inflációs nagy képben.

- foglalja össze várakozásait Virovácz Péter, az ING Bank szakértője. aki 3,2%-os árindexre számít.Ennél is nagyobb inflációs lassulásra számít Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője (3,1%-r csökkenhetett az index). Meglátása szerint augusztusban semmilyen extra árhatásra nem kell számítani, így a tavalyi magas bázisadatok által előidézett lassulás határozhatja meg a holnapi számot. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy folytatódik-e az ipari termékek drágulása, melynek jeleit már az előző havi statisztikában is láthattuk - teszi hozzá.

Egyrészt azt, hogy a múlt hónapban hirtelen megugrottak az új személygépkocsik árai, ami azt mutatja, hogy az elmúlt évekkel ellentétben a forintgyengülés az élénk kereslet miatt viszonylag gyorsan érezteti hatását az árakban.

Másrészt pedig az útdíj emeléssel kapcsolatos bejelentést, ami azt mutatja, hogy a központilag meghatározott árak esetében több éves befagyasztást követően megkezdődnek az emelések, feltehetően szintén az erős kereslet és a feszes munkaerőpiacnak köszönhetően.

Keresleti oldalról tehát elsősorban a bérnyomás miatt továbbra is az árak emelkedésére számítunk, ami elsősorban a szolgáltatási szektor árait érinti, de mint a fenti példák is mutatják más szektor esetén is felszínre tudnak jutni.

Bebesy Dániel, a Budapest Alapkezelő portfólió menedzsere szerint amellett, hogy augusztusban kis mértékben 3,3%-ra mérséklődhetett a pénzromlási ütem (mivel az üzemanyagárak nem emelkedtek tovább), két érdekességet is kiemel kommentárjában.- fogalmaz Bebesy.Kuti Ákos, az MKB Bank szakértője szerint augusztusban kis mértékben ugyan, de tovább gyorsulhatott az éves árindex, méghozzá 3,5%-ra, elsősorban a tavalyi alacsony bázis miatt. A gyorsulás ellenére ugyanakkor arra számít, hogy az év további részében a Magyar Nemzeti Bank toleranciasávjának 4%-os felső határa alatt marad a mutató, év végére pedig 3,2%-ra csökkenhet. Az elemzők többsége egyet ért abban, és osztja az MNB véleményét, miszerint az év végére a jelenleginél alacsonyabb szintre kerülhet az éves árindex, vagyis nem kell tartani a fogyasztói árak elszállására. Ezt észben tartva érdemes lesz a következő hónapokban is nagyon figyelni, hogy megjelennek-e olyan elemek az inflációs adatban, amelyek a feszes munkaerő-piac által gerjesztett árnyomás erősödésének irányába mutatnak.