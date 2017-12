Olyan hiányszám érkezett, amilyet legutóbb 2006-ban láttunk

A szokásosnál is nagyobb lett a novemberi hiány a költségvetésben, hasonló tizenegyedik havi mínuszra 2003-ban és 2008-ban volt példa.

A költségvetés változatlanul megelőlegezi az uniós támogatásokat a projektek mielőbbi sikeres megvalósulása érdekében. Ezek így már megközelítették az 1925,2 milliárd forintot, ami több mint 500 milliárddal haladja meg a tavalyi év novemberéig kifizetett összegeket. Ezzel szemben az Európai Unió eddig 381,7 milliárd forintot utalt át a hazai költségvetésnek.

Mivel előzetes adatokról van szó, a Nemzetgazdasági Minisztérium rövid tájékoztatójára lehet támaszkodni egyelőre. A részletes adatokat két hét múlva ismerjük meg.A minisztérium tájékoztatója szerint továbbra is az uniós források megelőlegezése okozza a jelentős deficitet, de most a nyugdíjasoknak kiutalt nyugdíjprémium és infláció-kiegészítés is megdobta a kiadásokat.- áll az NGM közleményében.Emellett az is kiderül: novemberben 2,75 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapott a havi ellátásával együttés a kormány sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően idén előszörA maximálisan 12 ezer forintos prémium egyszeri juttatás volt, míg a 0,8%-os kiegészítés az ellátás összegébe beépülve a jövő év januárjától esedékes 3%-os emelés alapjául szolgál majd - részletezi a minisztérium.