Olyan spirálba kerülhet Magyarország, hogy nem csak a bérek, de az árak is elszállnak

A Phillips-görbe halott. Az infláció természete megváltozott. A nullás kamat válik a sztenderddé. Gyakran hallottuk ezeket az állításokat, de nem mindenki hitte el, hogy a válság utáni világ örökre megváltozott. Amíg nem (mindenhol) állnak helyre a régi összefüggések, addig érjük be annyival, hogy Magyarország egy kis csoda Mostantól azonban nem kell azt gondolnunk, hogy csoda lenne. A Phillips-görbe kezdhet felébredni mély álmából, és miután a bérhányad a historikus átlag fölé került, az egyre fokozódó munkaerőhiány miatt elindultak felfelé az árak. Mostanra ott tartunk, hogy az áremelkedés tartósan az MNB 3%-os inflációs célja felett, de még a toleranciasáv felső határa alatt mozog.Az MNB azonban úgy gondolja, hogy az infláció most érte el a 3%-os célt, a márciusi "eseti" és "egyedi" szigorítás után pedig a jelenlegi monetáris kondíciók mellett 5-8 negyedéves időhorizonton 3%-on alakul, miután az importált infláció alacsony lesz az egyre lassuló európai gazdaság miatt. A szigorítási ciklus elkerülését támogathatja az is, hogy az Európai Központi Bank a vártnál lassabban fogja emelni a kamatokat, a Federal Reserve pedig megállította a ciklusát. Ezek azonban "külső" tényezők, ahogyan az is, hogy várhatóan alacsony lesz az importált infláció.De nézzük, hogy mit mutatnak a hazai folyamatok. A keresetek tartósan 10% felett nőnek , a kibocsátási rés (már minden becslés szerint) pozitív, a költségvetési politikai továbbra sem restriktív, és az egyensúlyi pozíció hirtelen kezdett el romlani (a GDP 6%-áról három év alatt 0 közelébe csökkent a folyómérleg többlet ), amiben fontos szerepet játszik gyorsan romló áruegyenleg. Ezt pedig a zakatoló fogyasztás és beruházás okozta.

Néhány hónappal ezelőttig lehetett azt mondani minderre, hogy sebaj: az inflációs mutatók 3% alatt vagy a jegybaki cél közelében mozognak, és az inflációs várakozások horgonyzottak. Csakhogy mostanra már nem nagyon van olyan inflációs index (maginfláció, adószűrt maginfláció, iparcikkek áremelkedése), amely ne emelkedett volna hirtelen nagyot, miközben az inflációs várakozások is elkezdtek feljebb kúszni. Mindezek tükrében egyre nehezebb érveket találni amellett, hogy a magyar gazdaság nem kezdett el túlhevültté válni.Matolcsy György MNB-elnök azonban nagyon szereti, ha a jegybank jelentősen hozzájárul a GDP-növekedéshez. Mindaddig nem is ütközik semmilyen akadályba a kormány gazdaságpolitikájának támogatása, ameddig az elsődleges célt, az árstabilitást sikerül fenntartani. A kormány nem titkolt célja, hogy 2 százalékponttal gyorsabban kell nőni, mint az eurózóna. Miután a magyar gazdaság potenciális növekedése azért ennyivel nem magasabb a valutaunióénál, így rövid távon egyetlen lehetőségként adódik, hogy erős kereslettel támogassuk meg a növekedést.