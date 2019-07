Önkormányzati választás: már most itt van a menetrend

A pénteki naptól indítja a Nemzeti Választási Iroda a névjegyzékek vezetését, miután megjelent a Magyar Közlönyben is a köztársasági elnök kitűzési határozata - ismertette Pálffy Ilona NVI-elnök az InfoRádiónak nyilatkozva.A másik fontos dolog, ami sokakat érinthet, hogy ettől az időponttól kezdve jelezhetik a Nemzeti Választási Irodánál, vagy a területi választási irodáknál a jelölőszervek, hogyha jelölni vagy indulni kívánnak. Az ehhez szükséges nyomtatványok a hétfői naptól érhetők el, de minden fontos tudnivaló már elérhető a választási iroda honlapján.Ezt követően kezdődik a már ismert választási hirdetmények, plakátok nyomatása és kiszállítása, sorolta Pálffy Ilona, aki arra is emlékeztetett, a választást megelőző 75. napon, ami július 30-a, a Nemzeti Választási Bizottságnak ki kell tűznie a nemzetiségi választást szintén október 13-ára.A jelöltek és a jelölőszervezetek szeptember 9-ig adhatják le az induláshoz szükséges ajánlásokat, a szükséges darabszámok a jegyzők által közzétett tájékoztatókból derülnek ki.Minden településen a választópolgárok szavaznak egy polgármesterjelöltre és a képviselő-testületre. Ha 10 ezer lakos alatti a település, akkor úgynevezett egyéni listán. Továbbá - a megyei jogú városok kivételével - szavaznak a választók a megyei képviselő-testületre is, magyarázta Pálffy Ilona, hozzátéve, hogy Budapesten külön főpolgármesterre is szavazni kell a kerületi polgármestereken és kerületi képviselő-testületeken kívül.Azokon a településeken, ahol nagyobb számban választanak nemzetiségiek, kaphatnak egyéni nemzetiségi jelöltre szavazólapot, megyei testületre és országos testületre is.A kampány hivatalosan mindig 50 nappal a választások előtt indul, vagyis idén augusztus 24-én.