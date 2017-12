Órákon belül eldől, "kinyírják-e" a gyrost az EU-ban

Az ilyen adalék hozzáadására elvileg azért van szükség, hogy a víz megkötése nyomán jobban összetartsa a húst a nyárson, amíg sül és ne száradjon ki. Ha tehát ezt az adaléktípust betiltanák, akkor valamilyen más megoldást kell találniuk a street food szakma képviselőinek, hogy tovább pöröghessen az üzlet.

A "Brüsszel a gyros betiltására készül" üzenetű téma november végén nagyot ment a nemzetközi sajtóban (török éttermi körökben inkább dönernek, más nyugat-európai területeken kebabnak, a görög éttermek körében inkább gyrosnak nevezik, Magyarországon utóbbi kifejezés jobban elterjedt a köznyelvben). A témával mi is foglalkoztunk , mivelaz Európai Bizottság azon javaslatát, hogy továbbra is lehessen foszfátokat hozzáadni az ilyes húsokhoz.Az EP szakbizottságának visszautasító döntését az egyik német konzervatív parlamenti képviselő úgy posztolta ki a Facebookra november 28-án, hogy ha az EP betiltaná a foszfát hozzáadását a kebab húshoz, az az egész iparágat és emberek ezreinek állását veszélybe sodorná - emlékeztet a hír gyors nemzetközi terjedése kiváltó tényezőjére az EurActive. Nem véletlen egyébként, hogy a német képviselő megkongatta a vészharangot, hiszenés a német Bild információi alapján az Európai Unióban naponta közel 500 tonna kebab húst használnak fel, ennek 80 százaléka Németországban készül, így összesen 110 ezer munkahely sorsa függ az Európai Parlament döntésétől.Érdemes egyéként tudni, hogyMost viszont egy újabb EP-határozat erre is kiterjedne - mutat rá az EurActive.A lap megszólaltatta azt a zöldpárti EP-képviselőt, aki a mostani tiltó határozati javaslatot készítette. Bart Staes arra hivatkozik, hogy két korábbi nemzetközi tanulmány, így tehát ezt akarja az EP megelőzni a tiltással és a képviselő szerint az ilyen összetevők használata a kebab húsban indokolatlan. A lap azonban emlékeztet arra, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség 2013-ban kétségbe vonta az említett összefüggést, de ígéretet tett arra, hogy saját vizsgálatát is elvégzi jövő év végéig a témában.Az Európai Fogyasztóvédelmi Hivatal egyik képviselője azt hangsúlyozta a vita kapcsán a lapnak:Ugyanezt és az emberekre gyakorolt egészségügyi kockázatot hangsúlyozza Marc Tarabella, belga szocialista EP-képviselő és az EP fogyasztóvédelmi hivatalnoka, azazAz EP plenáris ülésének napirendje szerint a délután 15 órától éjfélig tartó szavazási blokk utolsó témájaként kerül majd sorra a szavazás erről a témáról.