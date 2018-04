Minden országgal szeretnénk jó kapcsolatokat ápolni, Németországgal is, de engem nem a német választópolgárok választottak meg - mondja Orbán Viktor a jövőbeli várható kapcsolatokról.

Magyarország egy alkotmányos demokrácia, továbbra is alkotmányos alapokon áll, azon belül viszont mindent meg fogunk tenni, ami a magyar emberek érdekét szolgálja - mondja Orbán a Stop Soros törvénycsomag várható elfogadása kapcsán. Kiemelte: a törvényt a választás előtt nyújtották be, az eredmény szerint az emberek megerősítették a kormány állásppontját.

Orbán délben sajtótájékoztatót tart 2018.04.10 11:06

A választások után megszokott, hogy a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart, feltehetően ezért kapott rá meghívót a hírügynökség is. Az eseményt kiemelt figyelemmel követi a Portfolio.

Négy évvel ezelőtt, az előző parlamenti választás után szintén nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor, ahol csupán 2-3 percben értékelte a 2014-es parlamenti választások eredményét, valamint válaszolt a terveket firtató újságírói kérdésekre. Akkor ezeket mondta a kormányfő:

Marad a bankadó.



Uniópárti kormányt ígért.



Addigra már beszélt a kormány tagjaival és a folytonosságot hangsúlyozta.



!-->Orbán Viktor 2010-ben is tartott ilyen nemzetközi sajtótájékoztatót.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden megszólalt a választási eredménnyel kapcsolatban. Úgy fogalmazott, hogy a Fidesz újabb győzelme példátlan stabilitást jelent a gazdaságban is. "Megkaptuk a felhatalmazást, hogy folytassuk az adócsökkentéseken, béremeléseken és stabil pénzügyeken alapuló növekedésbarát gazdaságpolitikát" - hangsúlyozta a miniszter. Emlékeztetett: a nemzetközi elemzők is pozitívan értékelték, hogy a vasárnapi választások nyomán változatlan marad a magyar gazdaságpolitika iránya, ezt támasztja alá a Fitch Ratings hétfőn kiadott elemzése is.

