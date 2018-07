Orbán: az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva

A kormányfő reagált a Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárásra és arra is, hogy a testület javaslata szerint 6000 eurót adnának migránsonként a befogadó országoknak. A kormányfő azt mondta: nem tulajdonít jelentőséget a bizottság mostani döntéseinek, hiszen minden, most kezdeményezett döntésük már kifutott az időből.Orbán Viktor szerint azt a módszert kell megtalálni, "hogyan lavírozzunk, evickéljünk" el a jövő év májusáig.Elvi kérdésnek nevezte, mire fordítja az unió az emberek pénzét, és veszélyes gondolkodásnak nevezte azt, ha azt a migránsoknak adnák oda.Hangsúlyozta: a jövőben olyan Európai Bizottság kell, amely nem a határokat megvédő országokat bünteti.A miniszterelnökkel interjút közölt a német Bild , melyben a kormányfőt a jövő évi uniós választásokról is kérdezték. Kijelentette: még sosem álltunk ilyen döntő fontosságú választás előtt.Szerinte létezik egy francia koncepció, amely francia vezetésű EU-t szeretne, de a németek pénzén. "Az ilyesmit én elutasítom. Mi nem akarunk francia vezetésű Európai Uniót. És nem akarunk mások pénzéből sem élni" - húzta alá.Orbán Viktor úgy látja, az európai emberek véleményét meg kell hallgatni, és a fontos európai döntésekkel, mint amilyen az uniós költségvetés és a migráció, meg kell várni az EP-választást.