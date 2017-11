Orbán bejelentette: mérföldkőhöz ért a magyar-kínai nagyberuházás

Az utóbbi években Magyarország lett az első ország a világon, mely a kínai belső és külső piacon is egy-egy milliárd jüan értékben kötvényt bocsátott ki - mondta a magyar kormányfő a budapesti csúcs előtt. Orbán szerint a 16 régiós ország közös célja a pénzügyi együttműködés mellett a kínai nyelvismeret terjesztése, Magyarországon például már 12 egyetemen lehet kínai nyelvet tanulni.Ma hivatalosan is megjelenik a kínai finanszírozással megvalósuló Budapest-Belgrád vasútvonal közbeszerzési kiírása - jelentette be Orbán beszédében. Kiemelte, hogy ez az első olyan zászlóshajó, mely Kína,. egy EU-tagállam és egy tagjelölt állam együttműködésével valósul meg. Ez pedig megteremti annak lehetőségét, hogy a tengeri Selyemút révén Kelet-Közép-Európán keresztül vezessen a legfontosabb kereskedelmi útvonal Nyugat-Európába.Orbán Viktor hangsúlyozta: az együttműködésben részt vevő 16 ország Európának az a térsége, amely már most is a kontinens gazdasági növekedésének motorja, és amely további dinamikus növekedés előtt áll. Jelezte ugyanakkor, hogy a világgazdaságban "most a Kelet csillaga áll magasan", Ázsia és benne Kína felemelkedésének korszakát éljük, most az az időszak következik, amikor Európa további fejlődéséhez szükség lesz a Kelet technikai és pénzügyi részvételére.Európának nem szabad bezárkóznia, mert ha bezárkózik, elveszíti a fejlődés lehetőségét, és főleg most nem szabad bezárkóznia, amikor olyan történelmi kihívásokkal néz szembe, amelyeket csak akkor tud megválaszolni, ha erős szövetségesei vannak - mondta.A csúcstalálkozó programja szerint dél körül sajtónyilatkozatot tesz Orbán Viktor és Li Kocsiang kínai miniszterelnök, azon számolhatnak be a mai találkozó eredményeiről.