Orbán bejelentette: minden családnak 12 ezer forintot ad a kormány

Orbán Viktor új bejelentése

Az elmúlt hetekben rendkívüli hidegeket szenvedtünk el Magyarországon, megnőtt a családok gázfogyasztása és így megnőtt a családok rezsiszámlája is. Ezért most egy téli rezsicsökkentésről döntöttünk, minden család 12 ezer forintot jóváírhat a gázszámlájából

Ha a háztartások számából indulunk ki (bár Orbán Viktor családot említett), akkor azt mondhatjuk, hogy a 4,1 millió magyarországi háztartás (ide mehet ki a gázszámla) összesen 49,2 milliárd forintot nyerhet a Portfolio gyors számításai szerint.

Tényleg ennyire hideg volt most télen?

Elmaradt a fogyasztási rekord

Mikor érezhetik az emberek?

Gyorsértékelés

Szokatlan, de nem teljesen váratlan a kormány mai döntése a rezsiszámlák kompenzálásáról. Egyértelműen a parlamenti választások elé időzített népszerűségnövelő intézkedésről van szó, hasonlóan a nyugdíjasoknak szánt, ünnepek előttinek nevezett (10 ezer forintos) Erzsébet-utalvány kiutaláshoz. Mindkét lépés közvetlenül érinti az emberek pénztárcáját és javítja a háztartások pénzügyi helyzetét, és azt üzeni, hogy a kormánypártok megtesznek mindent, hogy az erőteljes gazdasági növekedés eredményeiből az emberek is részesüljenek. Mindkét lépés gazdasági hatása, hogy ezeknek köszönhetően egyszeri alkalommal javul a háztartások rendelkezésre álló jövedelme, amit nagy mértékben fogyasztásra fordíthatnak, így ezek a kiadások lecsapódnak a kiskereskedelemben. Ugyanakkor az összeget elő is kell teremteni valahonnan.



Arra már korábban felhívtuk a figyelmet, hogy az idei költségvetésben lehet mozgástér némi költekezésre a választások előtt és úgy tűnik, a kormány ezt ki is használja. A nyugdíjasoknak szánt egyszeri kifizetés 29 milliárd forintba kerül, a mai bejelentés pedig 49 milliárd forintos kiadást jelenthet. Együttesen ez közel 80 milliárd forintos többletkiadásnak felel meg - ami nagyrészt a költségvetést terhelheti -, nettó módon azonban a költségvetés egyenlege ennél is kevésbé romlik, mivel a háztartások az így szerzett többletjövedelem nagy részét elköltik, és az áfabevételeken keresztül a kiadások egy része visszagyűrűzik az államkasszába.

Drága vagy olcsó a magyar gáz?

Két fontos kérdésről tárgyalt mai ülésén a kormány és két fontos döntést hozott - kezdte a videójában a miniszterelnök. Ezek közül az új intézkedés, hogy téli rezsicsökkentésről döntött a kormány.- jelentette be.Akik nem gázzal fűtenek, hanem távfűtést vesznek igénybe, számukra ugyanezt a mértékű jóváírást fogjuk biztosítani, Kósa Lajost megbíztuk ezzel, hogy tárgyalja ki ezt az önkormányzatokkal - folytatta.Akik hagyományos módon fűtenek, szenet vagy fát használnak, az ő esetükben megnöveljük a szociális pénzügyi keretet, 1 milliárd forinttal és Pintér Sándort bíztuk meg ennek az intézkedésnek a végrehajtásával - tette hozzá. A kormányfő arról is beszélt, hogy a nemzeti kormány volt az első, amelyik csökkentette a rezsit, és emellett a politika mellett a jövőben is kitartanak.A kormány egy másik fontos döntést is hozott Orbán Viktor ismertetése szerint, de ezt már a tegnapi hírek alapján valószínűsíteni lehetett. Az Idősügyi Tanács kérésének megfelelően harmadik alkalommal is 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt adnak a nyugdíjasoknak. "Támogatjuk ezt a javaslatot, a gazdaság teljesítményéből a nyugdíjasoknak is részesülniük kell" - emelte ki.Bár február végén, március elején egy rövid időszakra rendkívüli, az átlagnál jóval alacsonyabb átlaghőmérsékletű időjárás köszöntött be Magyarországon, ezzel együtt ez a tél összességében enyhébb volt a szokásosnál,- derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-nek készített elemzéséből. Az évszak középhőmérséklete 1,63 fok volt, ami mintegy 1,7 fokkal haladja meg az 1981-2010-es sokéves átlagot. A 2017/18-as tél összességében a 18. legenyhébb az 1901-től vezetett mérésekben.Az időjárás az évszak végére fordult "igazán téliesre" az elemzés szerint. Az első két téli hónap, de különösen a január enyhébb volt a szokásosnál. A december összességében 2,2 fokkal volt melegebb az átlagosnál, az egész országban a sokévi átlag felett alakult a havi középhőmérséklet. A január is rendkívül enyhe volt: az ilyenkor átlagos mínusz 1 fokhoz képest, a hónap középhőmérséklete plusz 2,79 fok volt. Ezzel 1901 óta az idei volt a 6. legmelegebb január. Februárban a hónap elején még folytatódott a januári tavasz, a középső hetek átlag körüli hőmérsékleteket hoztak, az utolsó öt napban viszont igen zordra fordult az időjárás.Az elmúlt tél, vagyis a 2017 decembere és 2018 februárja közötti három hónap földgázfogyasztásának végleges adatai még nem elérhetők, a jelenleg elérhető adatok is igazolni látszanak, hogyA Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint idén nem csak a 2005-ben mért abszolút gázfogyasztási rekord nem dőlt meg, deAz adatok szerint az ország idei téli földgázfogyasztása február 27-én volt a legnagyobb, meghaladta a 66,5 millió köbmétert, de múlt szerdán is csak kevéssel maradt ez alatt. Ugyanakkor 2017. január 10-én elérte a 69,8 millió köbmétert a napi fogyasztás, ez volt a tavalyi maximum. A valaha mért maximális országos földgázfogyasztás 89,5 millió köbméter volt 2005. február 9-én. A MEKH adatai szerint 2006 óta a három téli hónapot nézve a 2007-2008-as télen mérték a legmagasabb felhasználást, 5,4 milliárd köbmétert. Hideg volt a 2009-2010-es és a 2010-2011-es tél is, az országos földgázfogyasztás mindkét időszakban meghaladta a 4,9 milliárd köbmétert.A Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. előzetes adatai alapján 2017 december eleje és 2018 február vége között összesen 11 842 GWh villamos energiát használt fel az ország, szemben az előző télen mért 11 914 GWh-val - igaz, utóbbi történelmi rekordnak számít a vonatkozó időszakra nézve. A hazai villamos energia rendszer terhelése 2018 március 2-án elérte a 6835 megawattot, így megdőlt az eddigi, 6780 MW-os rendszerterhelési történelmi rekord, melyet tavaly január 11-én, illetve idén február 28-án mért a Mavir.Orbán Viktor a rövid videóüzenetben arról nem beszélt, hogy melyik számlában fog jelentkezni a kompenzáció, így az időzítést nem ismerjük, viszont mivel "téli rezsicsökkentésként" hivatkozott az intézkedésre és április 8-án lesznek a parlamenti választások (nem véletlen, hogy most jelentette be a miniszterelnök, aki egyben a kormánypártok elnöke), ezért az a legvalószínűbb, hogy még a választások előtt érzékelni fogják ezt a rezsicsökkentést a háztartások.A rezsicsökkentés témája az elmúlt hetekben is a közbeszéd részét képezte, miután - még a február végi hideghullám megérkezése előtt - a magyar sajtóban elterjedt, hogy az E.On öt százalékkal olcsóbban kínálja a gázt a lakossági fogyasztók egy körének, mint az állami NKM Földgázszolgáltató. Ezek szerint az E.On évente legalább 13 ezer forinttal, azaz havonta több mint ezer forinttal alacsonyabb számlát ígért, mint amennyit az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-nél kell fizetni. Az E.On érvelése szerint azért tudott alacsonyabb tarifát ígérni, mert versenypiaci szereplőként nem a hatóságilag szabályozott forrásból és áron, hanem a szabadpiacon vásárolja az energiahordozót.A megjelentekre válaszul korábban Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke felszólította az energiaszolgáltatót, hogy ne avatkozzon be az áprilisi országgyűlési választásba. A politikus ezen felül azt kérte, az emberek ne hagyják becsapni magukat, mert aki elfogadja az E.ON ajánlatát, az "kimegy a szabadpiacra" két évre. Az E.On reakciójában hangsúlyozta, az ajánlat olyan ügyfeleknek szól, akik a kisvállalkozásokhoz hasonló fogyasztással rendelkeznek, hasonló kedvező versenypiaci ajánlattal pedig más piaci szereplők is jelentkeztek az elmúlt években.A témában akítv ellenzéki képviselő, Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető sokéves pereskedést követően szerezte meg a vonatkozó számlákat az MVM gáznagykereskedő cégétől, a Magyar Földgáz-kereskedőtől (MFGK). Ezek alapján Tóth azt állította , valójában nem spórolt, hanem konkrétan bukott a lakosság a beszerzési árhoz képest a rezsicsökkentés néven futó hazai hatósági árszabályozás bevezetésével 2013 és 2017 között. 2013-ban és 2014-ben, a rezsicsökkentéskor köbméterenként 6,5 forinttal mérsékelték a földgáz árát, miközben a gázbeszerzési átlagár köbméterenként 14,32 forinttal csökkent; ebben a két évben így egy átlagos család 11 300 forinttal fizetett többet az elméletileg lehetségesnél. Miután 2014-ben zuhanni kezdett az olajár és a tőzsdei gázár, így 2016-ban már 22 140 forinttal fizettek többet a családok. A politikus szerint 2013 és 2017 között így egy átlagos magyar háztartás csak a gázszámláin hetvenezer forinttal fizetett többet annál, mint optimális esetben kellett volna.A hatósági és piaci árak összevetésével korábban a Portfolio is részletesen foglalkozott , és elemzésünkben arra jutottunk, hogy a magyarországi lakossági árakban nem tükröződött a piaci árakban megfigyelhető csökkenés. Vagyis, a rezsicsökkentés nem érte el a piac által lehetővé tett mértéket.Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat adatai arról tanúskodnak, hogy a földgázárak az EU egészét tekintve (némi ciklikus ingadozás mellett) 2013 óta ereszkedtek, követve a piaci folyamatokat. Közben Magyarországon 2014 és 2015 között stagnált, 2016-ra pedig már enyhén nőtt a "rezsicsökkentett" tarifa, ezt követően pedig ismét stagnáltak a lakossági árak. Az Eurostat statisztikája alapján míg Magyarországon összességében nem változott a lakossági földgáz ára 2015 első féléve és 2017 első féléve között, addig az EU-ban átlagosan 12 százalékkal csökkent a tarifa. Az Eurostat szerint a magyarországi lakossági tarifánál abszolút értelemben csak Romániában és Bulgáriában volt alacsonyabb az ár (sorrendben 0,035 euró/kWh, 0,032 euró/kWh, illetve 0,033 euró/kWh) 2017 első félévében. A MEKH saját árösszehasonlítása alapján 2018 februárjában csak a román tarifák voltak alacsonyabbak a magyarnál, vásárlóerő-paritáson azonban a belga, brit és luxemburgi fogyasztók is kedvező helyzetben voltak.