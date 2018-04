Egy új kormány fogok most alakítani, nagy részben új emberekkel, részben új struktúrával - folytatta.

Orbán Viktortól később azt is megkérdezték, hogy várható-e változás a tárcák számában, vagy marad a mostani struktúra.

Minden országgal szeretnénk jó kapcsolatokat ápolni, Németországgal is, de engem nem a német választópolgárok választottak meg - mondja Orbán Viktor a jövőbeli várható kapcsolatokról.

Magyarország egy alkotmányos demokrácia, továbbra is alkotmányos alapokon áll, azon belül viszont mindent meg fogunk tenni, ami a magyar emberek érdekét szolgálja - mondja Orbán a Stop Soros törvénycsomag várható elfogadása kapcsán. Kiemelte: a törvényt a választás előtt nyújtották be, az eredmény szerint az emberek megerősítették a kormány állásppontját.

Ami a teendőket illeti: ma reggel már volt elnökségi ülés, ott megbíztak a kormányalakítási tárgyalásokkal. A kereszténydemokrata néppártnál már be is jelentkeztem, velük meg is kezdem a tárgyalásokat - mondta. Hozzátette, hogy a KDNP-n kívül más pártokra nincs szükség a koalíciós tárgyalásokhoz.

Fontosnak tartom, hogy levonjuk az elmúlt 4 év kormányzati tapasztalatait is. A kormánytagok működése vasárnap véget ért, jogi értelemben persze még sok teendő van, de politikai értelemben mindenki befejezte a munkáját, én is és a miniszterek is.

Tehát nem folytatni fogjuk a kormányzást, hanem új kormány jön létre. Nem az előző ciklust szándékozzuk meghosszabbítani, hanem új ciklust fogunk megnyitni. Ebből fakadóan jelentős változtatások, módosítások várhatóak



- vetítette előre a kormányzati felállás változását Orbán Viktor.