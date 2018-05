Orbán elárulta: két új helyettese lesz

Három helyettes

Most úgy látom, a következő időszakban nem lesz olyan fejlemény, ami elvonja az energiáimat a kormány irányításától

Uniós költségvetés

Szerinte a migránsoknak "egyetlen centet" sem kellene adni, azt mindenki oldja meg a saját büdzséjéből. Hozzátette továbbá, hogy a mezőgazdaságra fordított összegek csökkenését sem támogatja.

Az új egység

Három miniszterelnök-helyettese lesz Orbán Viktornak az új kormányban: Semjén Zsolt KDNP-elnök általános miniszterelnök-helyettes lesz, mellette Pintér Sándor a nemzetbiztonsági ügyekért felel, Varga Mihály pedig azért, hogy kiszámíthatóság és nyugalom legyen a gazdaságban.A miniszterelnök elmondta: az új kormány hét tagja profi politikus, míg a többi tagja a politikán kívül gyűjtötte össze tekintélyét.A kormány elmondása szerint régi vágású kereszténydemokráciát fog építeni, nem liberális demokráciát.- magyarázta Orbán Viktor, hogy miért mondta korábban, hogy mostantól irányítani fogja a kormányt. Emlékeztetett ennek kapcsán: 1998-ban egy Bokros-csomagot kellett kijavítani, 2010-ben egy pénzügyi összeomlás volt Magyarországon, míg 2014-ben "beesett" a migrációs válság.Az Európai Bizottság a héten mutatta be a 2020 utáni új uniós ciklus költségvetésére tett javaslatát. A Kossuth Rádió péntek reggeli interjújában is előkerült a kérdés. "A legfontosabb tanács az, hogy "csigavér", hosszú lesz ugyanis a vita" - mondta Orbán Viktor.A hét évre szóló közös költségvetést egyhangúlag kell megalkotni, és amíg a magyarok azt nem mondják, hogy mehet, addig nincs költségvetés - hívta fel a figyelmet.A miniszterelnök beszélt az új kormányban felálló új közigazgatási egységről is, a a Miniszterelnöki Kormányirodáról. Feladata lesz a minisztériumok közigazgatási államtitkárainak koordinálása, ehhez a szervezethez rendelték a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, és egy egységes hírszerzési központ is működik majd a kormányirodán.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) a sajtó képviselőinek nyilatkozik a Képviselői Irodaháznál a Fidesz-frakció zárt alakuló ülésének kezdete előtt 2018. május 3-án. Balról Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, jobbról Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó: Máthé Zoltán