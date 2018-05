Orbán: Igazi nagyvadakra akarunk vadászni

Orbán Viktor beszédet mond

Megtanultam: a győzelem soha sem végleges, a vereség pedig soha sem végzetes

Mondjuk ki bátran: nagy dolgokra fogunk vállalkozni. A veteményes nem maradhat gyomlálatlanul. Elvégezzük a napi munkát, de ennél többre vágyunk. Igazi nagy fákba akarjuk vágni a fejszénket - folytatta. Igazi nagyvadakra akarunk menni - tette hozzá.

Ezért terveinket nem 4, hanem 10 éves kitekintésre készítsük el, sőt 12 évre - húzta alá.

A célok

2030-ra az EU első 5 országa közé tartozzon ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.

Az új típusú nemzetközi rangsorokban az 5 legjobb EU-s állam között legyen.

Nekünk a lehetetlenre kell vállalkoznunk, mert a lehetségest mindenki megoldja - mondta. Ezért vállalkozunk arra, hogy megállítjuk a népesedési hanyatlást.

Gyorsforgalmi utak fogják összekötni Budapestet és a nagyvárosokat. A gyorsforgalmi utakra mindenhonnan 30 perc alatt el lehet jutni.

Napelempark és Paks - említette meg.

Nekünk magas hozzáadott értékű és magasabb bért fizető befektetéseket kell hozni Magyarországra és ebben a világ 10 legjobb országa közé akarunk kerülni.

A magyar tulajdonú vállalatok részesedését az exportból 50%-kal kell növelni.

Felépítjük az új magyar hadsereget.

A régió nagyvárosait összekapcsoljuk, felépítjük a régió teljes gazdaságát. Megteremtjük egy nagy közép-európai gazdasági térség alapjait.

Ilyen kormánya lesz Orbán Viktornak

A bért, amiért 2010-ben 12 hónapot dolgoztunk, most 8 hónap alatt megkeressük

Szavaztak

Megválasztása és az eskü letétele után Orbán Viktor felszólalt a képviselők előtt a parlamentben.Első szavam a köszöneté - kezdte a kormányfő. Miniszterelnökként is tekintsenek rám úgy, mint, aki egy önök közül - fogalmazott és megismételte, hogy a három harmadot fogja képviselni a kétharmados felhatalmazással.Azon leszek, minél többször érezzük ebben a házban, hogy angyal szállt át felettünk - mondta. Ígéretet tett ellenfeleinek, a lovagiasság szabályai szerint fog vívni.- folytatta.Húzzuk meg azt a választóvonalat, amelyet a magyar politika ritkán talál meg. És mert nem találja, átesik a ló egyik, másik oldalára. Lehangoló pesszimizmusból a bugyuta kincstári optimizmusba. A múltból nem lehet megélni - javasolta. Megismételte azt, amit a választás estéjén mondott: egyedül Istené a dicsőség.Szerinte most van lehetőség nagy dolgokba fogni, a csillagok szerencsésen állnak, a magyar ügy sikeres. Van tapasztalat, bátorság, nemzetköz tekintély, emelkedő pályára állított ország, komoly tervek, önbizalom - sorolta.Alkotó erők törnek felszínre - vélekedett Orbán Viktor, aki szerint a magyarok úgy gondolják: a jövő jobb lesz. Az emberek azt várják tőlünk, nőjünk fel a feladathoz. Legyen bennünk tettvágy és akaraterő - mondta.Bárhol az országban járunk, mindenhol építkezést látunk. Most, amikor nagy célokat tűzünk ki magunk elé, egy hullámhosszon vagyunk az emberekkel.Majd sorolta a célokat, amit a következő 2-3 ciklusban szeretne elérni a kormány:A 2010-es időszakra visszaemlékezve úgy szólt: új utakra akartunk lépni a válság után, ez nem csak a válság kezeléséről szólt.Titokban nem lehet megújítani egy egész nemzetet. Az eddigi sikerekhez az is hozzájárult, hogy nyíltan kimondtuk: a liberális demokrácia korszaka véget ért - vélekedett. Vannak Európában, akik még bütykölnek rajta, azt hiszik, nem a szerkezet romlott el, hanem a világ változott meg - mondta.Ezért kell felépíteni a 21. századi kereszténydemokráciát. Megvédi a keresztény kultúrát, a hagyományos családmodellt - sorolta Orbán Viktor.Új technológiai minták, új gazdasági csataterek jelentek meg. A kormánynak az a dolga, hogy mindezekre felkészítse az országot. Az új korszakban mindenkinek dolgoznia kell. Az új korszakban a magas államadósság életveszélyes - húzta alá.- ismertette. A bankrendszert, az energia és médiaszektort hazai kézbe vettük - emlékeztetett.A magyarok fenn- és megmaradása nem automatikus - figyelmeztetett. A magyar politikának abból kell kiindulnia, hogy el lehet tűnni, szét lehet szóródni, el lehet fogyni - fűzte hozzá. A magyar politikának feladata, hogy ebből a nézőpontból is folyamatosan vizsgálja, ami Magyarországgal történik.Magyarország tagja és elkötelezett tagja marad a nyugati szövetségi rendszernek - vetítette előre. Berlin-Moszkva-Sztambul: ebben a térben él Magyarország, és ezzel számolunk a jövőben is. Nem szimpatizálhat a magyar politika a demokráciaexport elmélettel - vélekedett. Nekünk ezt a viszonyrendszert kell értelmesen leképeznünk a magyar politikába - helyezte el Magyarországot a nemzetközi térképen.Nem elég a németet, az oroszt és a törököt kívül tartani a Kárpát-medencén, hanem olyan viszonyokat kell kialakítanunk, hogy az országon belül is szabadon rendelkezzünk magunkról. A kormányom szuverén kormány lesz - hangsúlyozta.134 képviselő szavazott igennel, míg 28 képviselő szavazott nemmel Orbán Viktor kinevezésére, 36 honatya nem vett részt a szavazáson.

Orbán Viktor így köszönte meg a szavazást.

Kapcsolódó cikkek: Megszólal Orbán Viktor miniszterelnök

Az új kormány szerkezete így néz ki: