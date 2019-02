Orbán: "Magyarországon egy ukránbarát kormány van"

Magyarországon egy ukránbarát kormány van, Ukrajnában pedig egy magyarellenes kormány van, és ebből konfliktusok adódnak.

Kijelentése szerint "Magyarországon egy ukránbarát kormány van, Ukrajnában pedig egy magyarellenes kormány van, és ebből konfliktusok adódnak". Közben a pozsonyi házigazda Peter Pellegrini kormányfő azt jelentette be, hogyAz MTI összefoglalója szerint a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) kormányfői Angela Merkel német kancellárral tárgyaltak, majd a megbeszélést követő közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor kiemelte:, amelyet most is "a pozitív hangvétel és őszinte hangvétel" jellemzett.A kormányfő hangsúlyozta: nem tudni, milyen lesz az Európai Unió az EP-választás után, de az biztos, hogy "nem olyan lesz, mint amilyen eddig volt".- magyarázta. Hozzátette: ha demokratikus EU-t akarunk - "és mi azt akarunk" -, annak karakterét, haladási irányát csak a polgárok dönthetik el.A kormányfő kijelentette: "lehet vitatkozni a demokrácia milyenségéről - liberális, illiberális vagy éppen keresztény" -, de az biztos, hogy "a demokrácia képletéből a démoszt nem lehet kihagyni". "Ha figyelmen kívül hagynánk az európai polgárok akaratát, akkor nem Európai Uniót építenénk, hanem egy birodalmat, ésés mi az ellen lázadtunk fel 30 éve, hogy egy birodalmi központnak az ukázait kellett végrehajtanunk" - fogalmazott. Hozzáfűzte: ettől megszabadultunk, és nem akarunk ide visszatérni.Kérdésre a miniszterelnök elmondta:Az uniós pályázatokon ráadásul bármely európai cég indulhat - tette hozzá.Arról is beszélt, hogy találkozik a hétfőn Budapestre érkező amerikai külügyminiszterrel, "katonai és biztonságpolitikai kérdések szerepelnek a napirenden".Különösen beszélniük kell Ukrajnáról, amely fontos szomszédja Magyarországnak, ugyanakkor "Magyarország véleménye nehézséget okoz Ukrajna és a NATO együttműködésében - magyarázta. Hozzáfűzte: