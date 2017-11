Orbán: már 47 milliárdot adtunk idén a nagy magyarországi beruházóknak

Ez a harmadik magyarországi beruházása az indiai családnak

A keleti nyitás és a V4 ereje

Ma adták át Kecskeméten az indiai tulajdonú Samvardhana Motherson Group beruházásaként létrejövő autóipari SMP (Samvardhana Motherson Peguform) kecskeméti gyárát, amelynek apropóján Orbán megköszönte az indiai családnak az újabb magyarországi befektetést (van már Mosonszolnokon és Mosonmagyaróváron is termelő egységük). Egyúttal pedig méltatta, hogy a duális képzés finanszírozásában is részt vesznek a beruházók. Az SMP Kecskemét gyárának megvalósulásához pedig 7,7 milliárd forintot tett hozzá a magyar költségvetés.A kormányfő fontosnak nevezte, hogy a Dunától keletre valósul meg a beruházás, mert ez világossá teszi, hogy a megörökölt különbségek egy idő után el fognak tűnni, és a beruházások "nemcsak Pannóniában, hanem Hunniában is" kellő súllyal lesznek majd jelen.Orbán emlékeztetett arra is, hogy Magyarország keleti nyitás politikája vitákat váltott ki, amely szerint "olyan házban kell-e élnünk, aminek csak nyugati irányban van ajtaja, vagy olyanba, aminek keletre is nyílik legalább ablaka". A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, ezek a beruházások mind azt bizonyítják, hogy a keleti nyitás egy reálpolitika, mert észre kell vennünk, hogy "Ázsia, az ott felemelkedő országok fontos szereplői lesznek az európai gazdaságnak, és lehetnek a magyar gazdaságnak is", amennyiben megfelelő a befektetési politikánk. Egy új realitás köszönt rá Európára - mutatott rá.Kiemelte, hogy felemelkedőben van a közép-európai térség, és ennek mi magyarok is tagjai vagyunk. Ennek alátámasztására elmondta, hogy a visegrádi négyek országcsoport tagjai 55 százalékkal nagyobb kereskedelmet bonyolítanak le Németországgal, mint Németország Franciaországgal, és a négy ország együtt többet, mint Németország összefogottan Amerikával és Kínával.A miniszterelnök méltatta, hogy Kecskemét 2012-ben az ország első kiemelt járműipari központja lett. A mostani beruházást a város és a befektetők jó találkozásának nevezte. Emlékeztetett arra, hogy a városban a befektetetések 10 év alatt 10 ezer új munkahelyet teremtettek.