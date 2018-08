Orbán régi szövetségesét támogatja Merkel az Európai Bizottság élére

Jövő májusban kerül sorra az Európai Parlamenti választás, amellyel párhuzamosan az Európai Bizottság mandátuma is megszűnik majd. A kialakított keretek szerintés az ő nevükkel zajlik majd a kampány, a legtöbb mandátumot kapó frakció csúcsjelöltje pedig a Bizottság élére kerülhet (amennyiben erre az Európai Tanács is rábólint, de ez a megállapodás szerint viszonylag akadálymentesen megtörténhet).azután, hogy a minap stratégiát váltott és az Európai Központi Bank elnöki posztja helyett az Európai Bizottság elnöki posztját szeretné megszerezni egy német vezetőnek, illetveRáadásul Weber az Európai Parlament legnagyobb frakciójának élén áll, így tapasztalata és kapcsolatrendszere alkalmassá teszi őt az egyre inkább politikai hozzáállású Bizottság vezetésére. A magyar kormánypártok szempontjából kedvezőnek tűnik, hogy Weber a magyar kormányfő régi szövetségese, igaz az elmúlt években, a Fidesz kizárását követelő hangok láttán már inkább közvetítő szerepbe kényszerülhetett.Amellett, hogy Merkel Webert támogatja, még további nyolc uniós tagállamból kellene pártoknak felzárkóznia Weber támogatása mellé (az Európai Néppártot alkotó frakcióban 9 tagállamból kerültek be pártok). Közben esélyesnek tartják még a jelenleg Brexit-tárgyalásokat vezető francia uniós biztos Michele Barniert is a Bizottság élére.Webernek a Helsinkiben tartandó novemberi kongresszusig kellene megszereznie a szükséges támogatást ahhoz, hogy csúcsjelölt lehessen majd az EP-kampányban a Néppárt élén.