Orbán: több ok miatt is szeretjük a Molt

Ez Közép-Európa legnagyobb ipari fejlesztése, a beruházás megvalósulása ipartörténeti esemény

2,5 évvel ezelőtt tették le a most elkészült szintetikusgumi-gyár alapkövét, ami a 2013-ban a japán JSR szintetikusgumi céggel kötött együttműködés eredménye volt, most pedig a Mol Csoport és a JSR közös beruházásaként elkészült a gyár - emlékeztetett az eseményen Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. Rámutatott arra is, hogyArra is felhívta a figyelmet, hogy a szintetikusgumit széles körben fel lehet használni a ruházattól kezdve az autógumiig és utóbbit fogják majd döntően gyártani a magyar üzemben.- ismertette a menetrendet Hernádi. Visszautalt arra is, hogy a 2013-as butadiéngyár-átadás után a mai a második gyáravató, és a 2030-ig tartó Mol-stratégia részeként ez a mai gyáravató és a 2021-es poliol-üzem együtt mintegy 300 milliárd forintos beruházást jelent majd.- mondta Hernádi, akinek szavai szerint a beruházásnak köszönhetően a térségben csak a Mol lesz képes az erős keresletnek megfelelő jó minőségű szintetikus gumit nagy mennyiségben előállítani. Hernádi szerint amellett, hogy ezáltal a társaság saját értékláncát hosszabbította meg, az új üzem csúcstechnológiát is hoz a térségbe. (A Mol a dunai finomítóban feldolgozott kőolajból és földgázból egyebek mellett naftát állít elő, amiból Tiszaújvárosban butadiént, a műgumi legfontosabb alanyagát állítják elő.)Elvégeztük a munkánkat - fogalmazott a Mol elnök-vezérigazgatója, aki szerint két éve még a madár sem járt azon a területen, ahol az új, általa "igazi kuriózumnak" nevezett üzem felépült. De a munkának még nincs vége, a Mol 2030-ra a vállalati stratégiája értelmében a régió legjobb, legdiverzifikáltabb vállalata kíván lenni, így- derült ki szavaiból.

Tiszaújváros, 2018. március 19. Orbán Viktor miniszterelnök, Szató Kuni, Japán új budapesti nagykövete, Kavaszaki Koicsi, a japán JSR Corporation ügyvezető igazgatója, Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója és Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere (j-b) a Mol Nyrt. tiszaújvárosi szintetikusgumi-gyárának avatásán 2018. március 19-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Azért jó dolog ipartörténelmet írnunk, mert vele munkát adhatunk az embereknek, megélhetést a családoknak és szakmát a fiatalok kezébe

A Molt azért szeretjük, mert a mienk, azaz magyar cég

Ha valamit, amit csak kínkeservesen lehet visszavenni, akkor az azt jelenti, hogy butaság volt korábban eladni.

Ha nincsenek Mol beruházások, akkor nagyon nehéz fenntartani a 4%-os növekedést, de remélhetőleg lesznek ilyenek.

- mondta Orbán Viktor kormányfő. Jelezte azt is, hogy a Debreceni Egyetemen lesz majd olyan képzés, amelyet a Mol és a magyar állam közösen finanszíroz és ehhez a mai gyárhoz képez majd szakembereket. Orbán emlékeztetett arra, hogy az 1990-es rendszerváltáskor elsőként Japán nyújtott pénzügyi-gazdasági segítséget, most pedig a japán cégek mintegy 25 ezer embernek adnak munkát Magyarországon. A kormányfő világossá tette, hogy bár a nagyobb magyar városokban működő külföldi cégek által működtetett gyáraknak is örülnek, de- tette világossá és több egyéb tényezőt is felsorolt, amiért a kormány szereti a céget. Például azért, mert itthon 8 ezer embernek ad munkát és azért is, mert a magyar energiabiztonság alapja is a cég. Ezek mellett azért is szeretik a céget, mert elég erős ahhoz, hogy idecsábítson más külföldi nagybefektetőket. Mindezek mellett azért is szereti a kormány, mertOrbán kijelentette azt is, hogy a Mol az elsőszámú nemzeti vállalat és látja benne a nemzeti kultúrát, illetve az innovációs képességet is. Örömét fejezte ki, hogy egy nagy magyar, közép-európai méret cég és még egy nála is nagyobb nemzetközi cég közösen ruházott be és hangsúlyozta: ilyenből szeretnénk egyre többet látni a jövőben.A kormányfő emlékeztetett arra, hogy, amit az üzembe helyezés utáni 12 évben tud majd igénybe venni a Mol. Előrevetítette: ha a Mol ehhez hasonló beruházásokat kíván végrehajtani (ahogy az a 2030-ig terjedő programjában benne is van), akkor a magyar kormányra számíthat cég.A kormányfő azt is felidézte, hogy bő 10 éve a Mol jelentős mértékű pakettjét kijátszották az oroszoknak, a tegnapi választáson újra elnöki posztot nyerő orosz elnököt is említette, de leszögezte: az idő a magyar kormányt igazolja, amelynek a kritikák ellenére sikerült visszavásárolnia 2011-ben az oroszoktól a Mol mintegy 20%-nyi pakettjét. Orbán leszögezte:A Molt további beruházásokra is ösztönözte a miniszterelnök. A 4%-os gazdasági növekedés fenntartásához a cégre is nagyon számít, mivel kijelentette:Beszéde végén Orbán a közelgő választásokkal kapcsolatban azt hangsúlyozta: csak demokratikus országokban, jogállamokban vannak szabad választások és leszögezte: Magyarország nem lesz bevándorlóország, nem lesz közbiztonsági veszély, terrorcselekmény, így tehát jöhetnek a befektetők, mert itt biztonságot tudnak találni, hogy folytathassák a fejlesztési tevékenységüket. Végül megállapította: azért fejlődik Magyarország, mert biztonságos az ország.