Orbán Viktor bejelentette: már a héten jöhet a versenyképességi csomag!

A magyar gazdaság versenyképességét radikálisan javítani kell, ezért a kormány hamarosan, talán már ezen a héten elfogad egy versenyképességet segítő akciótervet

az adózás,

a közszféra,

a közigazgatás,

az egészségügy,

az oktatás,

az infrastruktúra, ezen belül a közlekedés, illetve az energiaágazat,

a vállalati innováció

és a foglalkoztatás

A magyar gazdaságnak kulcskérdés a versenyképesség, és bár Magyarország ma már egy versenyképes országnak tekinthető, de egyáltalán nem vagyunk megelégedve a mostani állapotokkal - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Magyar Nemzeti Kereskedőház magyar-török üzleti fórumán, amelyen részt vett Recep Tayyip Erdogan török elnök is.- közölte Orbán Viktor.Tegnap egy sajtótájékoztatót is meghirdetett a Pénzügyminisztérium a Nemzeti Versenyképességi Tanács ülése után, később azonban ezt lemondták. Varga Mihály a Pénzügyminisztérium közleménye szerint az ülésen azt mondta, hogy hamarosan a kormány elé kerül a legfontosabb kitörési pontokat is tartalmazó nemzeti versenyképességi stratégia.Mint Varga Mihály elmondta:működését vizsgálva átfogó stratégia előkészítésére tettek javaslatot a tanács tagjai.A versenyképességi csomagról szóló cikkeink: