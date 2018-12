Orbán Viktor elárulta, mi számára a sorskérdés

Tüntetések és rabszolgatörvény

Európa és migráció

Családok

A demográfia tehát sorskérdés" - hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette: az emberek persze nem ilyen távlatban alakítják az életüket, inkább azt nézik, támogatja-e őket a hazájuk a gyermekvállalásban.

Jön a következő válság?

A kormányfő úgy fogalmazott: "Lesznek választások 2019-ben, de a mi horizontunk 2030. Nyolc év közös munkájának eredményeképpen új korszak előtt állunk, és hiszek abban, hogy nemcsak megindultunk, de meg is érkezünk."A 2030-ig szóló kormányzati tervekről épp ma reggel írtunk elemzést:A napokban tartott ellenzéki tüntetésekkel kapcsolatban Orbán Viktor azt emelte ki: a politika olyan világ, ahol akár karácsony estéjén is dúlhatnak a küzdelmek, a tüntetések is hozzátartoznak a demokrácia mindennapjaihoz. Az erőszak, a rombolás, a vandalizmus viszont nincs rendben.A miniszterelnök szerint a helyzet könnyen átlátható: a kormány képviseli a munkát, az otthont, a családot, a biztonságot, ezzel szemben áll az ellenzék politikája, amely egyszer már tönkretette Magyarországot. Az egyik oldalon az országot megvédeni akaró nyugodt erő, a másikon pedig az agresszió, az erőszak, a bevándorlás támogatása és az adóemelések.Hozzátette: aki a munka törvénykönyvének módosítása ellen beszél, az a dolgozók ellen beszél, mert a lépés az ő érdekeiket szolgálja, a bérek növekedését eredményezi majd. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyarapodó béreket "az ellenzéki hazugságokkal szemben" ugyanúgy, mint eddig, havonta kell kifizetniük a munkaadóknak.Orbán Viktor szerint az ellenzék a kétharmados parlamenti többségnek csak egyetlen intézkedését lenne képes támogatni: a lemondását. Még az otthonápolási díj emelését sem szavazta meg az ellenzék, amely mindenáron kormányt akar buktatni - mondta -, ezért elutasítja a konstruktív együttműködést. Kormánybuktatásról azonban kizárólag a választópolgárok dönthetnek, ennek pedig legközelebb 2022-ben jön el az ideje - figyelmeztetett a miniszterelnök.Az európai helyzetről szólva a kormányfő azt emelte ki: a nagy nyugati országok vegyes civilizáció létrehozásával kísérleteznek, "úgy gondolják, hogy a keresztény Európából legyen keresztény-muszlim Európa". Közép-Európa azonban úgy döntött, hogy ebbe a kísérletbe bele sem kezd, mert a kockázatok rendkívül nagyok."Nem akarjuk, hogy kevert népesség lakja az országainkat, ezért védjük a határainkat, és ellenezzük a bevándorlást. Mindenki láthatja, hogy a nyugatiak ezt a döntésünket nem tartják tiszteletben. (...) A magyar ellenzéket eszközként használják. Soros György és hálózatai nem tűrik el, hogy Közép-Európa kimaradjon az ő nagy társadalomalakító kísérletükből (...) Ebben a küzdelemben lesz fontos mérföldkő az európai parlamenti választás, ekkor mérik össze az erejüket a keresztény Európát védelmező, illetve a bevándorláspárti politikai erők. Ismét kialakul az a történelmi helyzet, hogy Magyarország nemcsak önmagáért, hanem egyben a keresztény Európáért is küzd" - jelentette ki Orbán Viktor.A bevándorlás rendkívüli kockázatokat hordoz, és a civilizációk együttélése olyan nehézségekbe ütközik, amelyekkel nem biztos, hogy Európa meg tud birkózni - jegyezte meg."Ha odáig jutunk, hogy biológiailag sem tudjuk fenntartani magunkat, azt jelenti, hogy magunknak sem vagyunk fontosak. Miért lennénk hát fontosak a világnak?A magyar kormány mindent megtesz a családok megerősítéséért - mondta Orbán Viktor, mert "hisszük, hogy a magyar történelem folytatásának az esélye, azaz a nemzet jövője a családokban van".Úgy fogalmazott: "Mi, magyarok csak magunkra számíthatunk. Ezért meghirdettük a családokról szóló nemzeti konzultációt. Ezt tartom a legkomolyabb ügynek a mai magyar politika napirendjén."A válság lehetőségére vonatkozó újságírói kérdésre a kormányfő úgy válaszolt: "Nem dughatjuk homokba a fejünket."Kifejtette: létező kérdés, hogy a magyar gazdasági sikerek fenntarthatók lesznek-e egy európai vagy világméretű gazdasági válság idején. Emlékeztetett 2008-ra, amikor Magyarország "az elsők között került a padlóra". Most azonban a magyar gazdaság erős lábakon áll, és képesnek tartja arra - tette hozzá -, hogy nehezedő körülmények között is megállja a helyét.Orbán Viktor szerint válság idején felértékelődik, ha egy országnak stabil a kormánya, ilyenkor felértékelődik a kétharmad, mert a cselekvőképesség fontos erőforrás. "Nyolc évbe telt, amíg a magyaroknak sikerült meggyőzniük egymást, hogy van értelme a munkájuknak. Lassan ott tartunk, hogy többen dolgoznak, mint valaha.Az ünnep emlékeztet a politika korlátaira. A politika segíthet az embereknek abban, hogy jobban éljenek, de abban nem, hogy szebben is éljenek. A saját életét mindenki csak maga teheti szebbé. Jó lenne, ha ez minden magyarnak sikerülne - mondta a Magyar Időknek adott interjúban a kormányfő.