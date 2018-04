Orbán Viktor értékelte a kétharmadot

Jó volt veletek harcolni. Köszönöm azoknak, akik imádkoztak értünk és értem

Soli deo gloria

Az eredményeket külön cikkben közöljük, amit folyamatosan frissítünk:Magyarország ma győzelmet aratott. Most kell szerénynek lenni, mert most van mire - folytatta a választás eredményeinek értékelését Orbán Viktor. Gratulált a választópolgároknak. A magas részvétel minden kétséget zárójelbe tett - mondta.Külön is szeretnék köszönetet mondani és elküldeni a hálánkat azoknak, akik a Fidesz-KDNP-re szavaztak és kitartottak mellettünk - folytatta.Szeretnék köszönetet mondani a külhoni magyaroknak, akik segítették megvédeni az anyaországot - sorolta a Fidesz elnöke, aki ezt követően a lengyeleknek és a Fidesz segítőinek is köszönetet mondott.- vélekedett.Sorsdöntő győzelmet arattunk, lehetőséget adtunk magunknak, hogy megvédjük, megvédhessük Magyarországot. Még nem tartunk ott, ahol szeretnénk, de már elindult a saját maga által választott útján. Együtt fogunk ezen az úton végigmenni - magyarázta Orbán Viktor.- zárta beszédét Orbán Viktor ("egyedül Istené a dicsőség" - a szerk.), majd rákezdtek a Kossuth nótára. Végül a Himnusz eléneklésével zárult a beszéd.