Orbán Viktor harcostársra talált az adózásban

Azt, hogy a magyar és az ír kormányfő az adózás és az agrárstratégia kapcsán ennyire egyet értését hangsúlyozta, azzal is összefügg, hogy a 2020 utáni közös EU-s költségvetés kapcsán vannak olyan elképzelések, amelyek a társasági adórendszert (az adóalap számítását, az adókedvezmények rendszerét) összehangolnák a káros adóverseny kiküszöbölése érdekében. Sőt a francia államfő ősszel azt is bedobta javaslatként , hogy 2024-re teljesen egységesítené a német és francia piacot a vállalati adó- és jogszabályok segítségével, közben egységes európai társasági adósávot és ehhez kötött EU-pénzeket is akar. Utóbbi a magyar adóelőnyt (a 9%-ra vágott, Európában legalacsonyabb adókulcsot) akár meg is szüntetné, ráadásul sok évtizedes francia tabut megdöntve megváltoztatná a túlzottan bőkezű és nem hatékony uniós agrártámogatási rendszert is. Utóbbi kifejezetten fontos és egyúttal nyugtalanító jelzés volt a magyar kormányzati agrárstratégia számára is - ahogy akkor írtuk.