Orbán Viktor interjút adott a Welt am Sonntagnak

A szíreknek joguk van az életüket mentve beutazni az első biztonságos államba, de hagytuk őket bevonulni Európába, és ehhez minden törvényt hatályon kívül helyeztünk

Azonban Angela Merkelnek így is valamennyien sokat köszönhetünk, mert megakadályozott törekvéseket, amelyek Európát gazdaságilag tönkretették volna, ő kötelezte a hanyag EU-országokat házi feladataik elvégzésére

Hangsúlyozta, egyetért Ferenc pápával abban, hogy az EU-nak keresztény felebaráti szeretetből segítenie kell a menekülteken, de kérdés, hogy miként kell segíteni.- tette hozzá Orbán Viktor. Majd ismét beszélt arról is, hogy a menekültek nem háborús övezetekből jönnek, csak jobban akarnak élni nálunk, mint Afrikában vagy Ázsiában.Vlagyimir Putyinhoz fűződő viszonyáról kiemelte, az orosz elnököt ördögnek kell nevezni ahhoz, hogy valaki jó európainak számítson, pedig ostobaság Putyint démonizálni. Tudomásul kell venni, hogy ismét erőssé és a világpolitika szereplőjévé tette országát, de az EU nem érti meg, hogy Oroszországgal szemben egyszerre kell erőt és együttműködési készséget mutatni. Az európai Oroszország-politika rossz, mert túl egyoldalú.Németországhoz fűződő viszonyáról elmondta, hogy mindig is tisztelettel viszonyult a mindenkori kancellárhoz, akkor is, ha ezt jelenleg nem viszonozzák.- mondta a kormányfő.Az EU-s munkavállalás ügyével kapcsolatban arról beszélt, örül annak, hogy a fiatalok tapasztalatot szereznek külföldön. Az a fontos, hogy valamikor vissza is jöjjenek, és 2017 ebből a szempontból már biztató volt.Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy Európának is érdeke a magyar gazdaság fejlődése, és hangsúlyozta: ma még sokan megmosolyognak, amikor azt mondom, hogy Németország és a visegrádi államok lesznek Európa döntő gazdasági tengelye", pedig 2030-tól Németországgal közösen finanszírozzuk az EU költségvetését.