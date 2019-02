Orbán Viktor ma fontos beszédet mond

2018-ban kilenc pontból álló gazdaságpolitikai célt fogalmazott meg, többek között 4% feletti gazdasági növekedést, 2022-re teljes foglalkoztatottságot, emelkedő minimálbért, emelkedő családi adókedvezményeket, járulékcsökkentést és Modern Falu programot.

2017-ben mondta azt, hogy a közepes fejlettségű országok csapdájából csakis nagy dolgok véghezvitelével törhetünk ki. Emellett hangsúlyozta, hogy az MNB versenyképességi kötete vezérfonala lesz a gazdaságpolitikának.

2016-os beszédének emlékezetes pontja volt, amikor úgy fogalmazott, hogy "hagyományos eszközökkel nem fogunk tudni olyan béremelkedést elérni, ami a fiatalok hazacsábításához és a fogyasztás növekedésének megalapozásához kell, így lehet, hogy itt megint kreatív megoldásokra lesz szükségünk". Azóta ismert, hogy a kormány alapjaiban alakította át a cafeteria rendszert.

2015-ös értékelésében üzente meg, hogy tűzszünetet köt a kormány a bankokkal, valamint az adópolitikát azóta meghatározó elképzelést vázolt fel: "ezen túl nem újabb adókat kell bevezetni, vagy a meglévőket emelni, hanem be kell szedni, ami nincs befizetve".

2014-ben a választások előtt gyakorlatilag 10 pontos gazdaságpolitikai tervet hirdetett a kamarai közönség előtt.

Minden évben nagy figyelem övezi a február végén, március elején tartott rendezvényt . Orbán Viktor hosszú évek óta mond beszédet ugyanis az eseményen, és az elmúlt években többször is előfordult már, hogy komolyabb bejelentést tartogatott erre az alkalomra. Érdemes azonban most megjegyezni, hogy ezúttal már a két héttel ezelőtti évértékelőjében bejelentette a kormány legújabb gazdaságpolitikai programját, a családvédelmi programot. Kérdés, hogy mindehhez képest hallhatunk-e újdonságot, pontosítást, kiegészítést, vagy esetleg már most említést tesz néhány, a gazdaság növekedést segítő új intézkedésről, amit korábban ő és Varga Mihály is előrevetített Addig is érdemes felidézni a miniszterelnök korábbi MKIK-rendezvényeken mondott beszédéből néhány fontos elemet.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök (középen, b-j) a kamara gazdasági évnyitóján a Boscolo Budapest szállodában 2017. február 28-án. Jobbra Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd