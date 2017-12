Orbán Viktor politikai kézitusát vívott

Kézitusa volt, afféle politikai kézitusa. A jó hír, hogy egyetértettünk a migráció úgynevezett külső kérdéseiben: határvédelem és a migránsok megállítása a határon kívül. A rosszabb hír az, hogy továbbra sem értünk egyet a betelepítések és a bevándorlás kérdésében. Továbbra is sokan vannak - nagyok és erősek - azok, akik nem megállítani akarják a migrációt, hanem be akarják hozni a migránsokat Európába, és utána pedig kötelező erővel szét akarják osztani. Így Magyarországra is akarnak betelepíteni idegeneket, migránsokat, dacára annak, hogy mi ezt egyáltalán nem akarjuk

Merkel szerint ez kevés Minden tagállam számára nyilvánvaló, hogy a külső határok védelme nem elégséges, amennyiben a védelemnek nincs szolidaritást jelentő belső dimenziója - jelentette ki Angela Merkel német kancellár Brüsszelben, az uniós állam-, illetve kormányfők kétnapos találkozójának csütörtöki tárgyalásait követően péntekre virradóan.



Merkel elmondta, hogy a migráció külső dimenziói tekintetében, különösen a külső határok védelme terén komoly előrelépésekről lehet beszámolni, ami egyebek mellett a Törökországgal, Líbiával és számos afrikai országgal kötött együttműködési megállapodásnak köszönhető.



A meglévő szabályozásokban foglaltak megvalósítása nem működik kielégítő módon, ugyanis a szolidaritás nem merülhet ki a védelem külső dimenzióiban. Ezzel kapcsolatban az álláspontok nem változtak, a belső szolidaritás megvalósulása érdekében még nagyon sok munkára van szükség - húzta alá.

- mondta a miniszterelnök.Orbán Viktor a videóban úgy fogalmazott, hogy "a közép-európaiak jól harcoltak, a lengyelek, a csehek, a szlovákok a szlovénok és mi is"."A hadállásokat meg tudtuk őrizni, de az ellenfeleinket nem tudtuk meggyőzni. A vita nem fejeződött be, a bíró a vitát felfüggesztette. Most néhány hét szünet következik. Márciusban újra találkozunk, és folytatódik a küzdelem a bevándorlás kérdése körül" - mondta Orbán Viktor.Megjegyezte, hogy a kétnapos uniós csúcstalálkozó péntek reggel folytatódik, de ezúttal már gazdasági és pénzügyi kérdések lesznek a napirenden.