Óriási bukás: Nincs megállapodás - Leáll az USA!

a demokraták a politikát helyezték a nemzetbiztonságunk, a katonacsaládjaink, a hátrányos helyzetű gyerekek és országunk azon képessége elé, hogy minden amerikait egyformán szolgálhassunk.

A kormányzati hivatalok elvi leállása éjfélkor megkezdődött, és ez egybeesik Donald Trump elnöki beiktatásának egyéves évfordulójával. Legutóbb 2013-ban fordult elő, hogy finanszírozás híján a kormányzati hivatalok és ügynökségek leálltak. Akkori ez tizenhat napig tartott.

Mi történik most?

A szenátorok éjfél után is próbáltak még tárgyalni és egyeztetni, de Mitch McConnell, a republikánus frakció vezetője a pódiumhoz lépett, és hivatalosan bejelentette a szavazás kudarcát. A szenátus 50:49 arányban utasította el a törvényjavaslatot.McConnell a demokratákat okolta a kudarcért, "cinikus döntésnek" minősítette a demokrata politikusok voksait, válaszában azonban Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok csoportjának vezetője megjegyezte, hogy republikánusok is voksoltak a törvény ellen.A Fehér Ház szintén a demokratákat tette felelőssé: a demokraták "törvénytisztelő állampolgárokat ejtettek túszul meggondolatlan követeléseikkel" - szögezte le közleményében Sarah Huckabee Sanders szóvivő. Hozzátette:Az egyezkedés, a heves vita négy hétig tartott, és Donald Trump elnök még péntek délután is egyeztetett a Fehér Házban Chuck Schumerrel. A demokraták ahhoz kötötték az igenlő voksot, hogyA közvetlenül a szavazási kudarc után a Szenátusban mondott rövid beszédében Schumer azt mondta, hogy a Fehér Házban folytatott megbeszéléseiken Donald Trump elnök kihátrált egy kétpárti kompromisszumos megoldásból, amelynekA voksoláskor öt demokrata párti politikus a republikánusokkal együtt szavazott, öt republikánus pedig a törvényjavaslat ellen foglalt állást.A szavazáson betegsége miatt nem volt jelen John McCain republikánus szenátor.Mitch McConnell a jövő hét elejére új törvényjavaslatot ígért.Éjféltől hivatalos kifejezéssel élve, leállt a kormányhivatalok működése. A leállás azonban nem azt jelenti, hogy egyes hivatalok ne működnének semennyire. A leállás a dolgozókat érinti a legérzékenyebben, mert vagy nem kapnak fizetést, vagy kényszerszabadságra kell menniük.A nem létfontosságú hivatalok dolgozóit átmeneti időre fizetés nélküli szabadságra küldhetik, a létfontosságúnak ítélt intézményeknél szolgálatot teljesítők azonban - például a közrendet fenntartók vagy a nemzetbiztonsági szerveknél dolgozók - továbbra is dolgoznak, némelyikük fizetésért, némelyikük fizetés nélkül, munkahelye válogatja. Legutóbb 2013-ban fordult elő a kormányhivatalok leállása, akkor több mint két hétig tartott, és több mint 800 ezer szövetségi dolgozót kényszerszabadságoltak miatta.(védelmi minisztérium) pénteken közölte, hogy a leállás nem érinti az Afganisztánban szolgálatot teljesítő amerikai katonákat, sem az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen Szíriában és Irakban harcolókat. A katonák továbbra is aktív szolgálatot teljesítenek, az ezzel járó ellátást megkapják, de a civil személyzetet szabadságra küldhetik. James Mattis védelmi miniszter azonban bejelentette: ha a finanszírozás tartósan elmarad, akkor a hadihajók karbantartására nem lesz pénz, és a repülőgépek sem szállnak majd fel.Azmintegy 115 ezer munkatársa közül körülbelül 95 ezren változatlanul dolgoznak, az ő munkájuk ugyanis létfontosságú. A szövetségi bíróságok és a legfelsőbb bíróság három hétig dolgozik tovább finanszírozás nélkül.A tőzsde piacpolitikáját meghatározó(SEC) a pénzvilág szereplőitől bevett díjakból és illetékekből finanszírozza ugyan magát, de költségvetését a kongresszus biztosítja. Szakértők szerint rövid távon képes működni, de ha hetekbe telik a helyzet orvoslása, akkor a SEC-nek is szabadságra kell küldenie a dolgozóit.felügyelete alá tartozó nemzeti parkok a legutóbbi, 2013-ban történt kormányzati leálláskor bezártak, most - a The Washington Post című lap jelentése szerint - Donald Trump elnök még a szenátusi szavazás előtt arra kérte a nemzeti parkokat kezelő szervezetet (NPS), hogy vizsgálja meg, miként lehetne legalább részlegesen nyitva tartani őket.Egyelőre nem tudni, hogy a, a szegény rétegek egészségügyi ellátásáról gondoskodó Medicaid és az időseket segítő Medicare folytatja-e a munkát vagy leáll.korábban azt közölte, hogy az esetleges leállás a tárca dolgozóit nem érinti, fizetésüket is megkapják, miként a veteránoknak folyósított járadékokat is haladéktalanul átutalják. A minisztériumhoz tartozó kórházak sem zárnak be.Azpéntek délután nyilvánosságra hozta: miután a minisztérium hitelkerete több esztendőre elegendő, a munkatársak hétfőn kötelesek megjelenni a munkahelyükön.