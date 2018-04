Óriási hitelezés és ami mögötte van: az MNB mert nagyot álmodni

Erős hitelezési tervekkel lepte meg a gazdasági szereplőket a Magyar Nemzeti Bank. Nagy Márton alelnök a Portfolio konferenciáján 2030-ig évről évre nagyon jelentős, 10-15%-os hitelállomány-bővülést vetített előre. Ennyire gyors és hosszú ideig tartó hitelezési felfutás különleges lenne a magyar gazdaság életében, Nagy Márton azt is elárulta, mi szükség lenne rá: egyszerűen ez a hitelezési aktivitás van összhangban a 4-4,5%-os növekedési igénnyel, ami a magyar felzárkózást megalapozná.Vagyis egy elképzelt reálgazdasági konvergencia pénzügyi feltételeiből adódnak a szép magas hitelezési számok. Éppen ezért nézzük meg egy kicsit mindezt a felzárkózás oldaláról! A 4-4,5%-os GDP-növekedési ütemmel 2030-ra hozzávetőleg az akkori osztrák egy főre jutó GDP 80%-án állnánk, ami a mostani 58%-os arányból kiindulva szép gazdaságtörténeti periódus lenne. (A számok hozzávetőlegesek, mert a reál GDP-növekedés, illetve az egy főre eső, vásárlóerő-paritásos GDP közötti összefüggés meglehetősen laza.)Az elmúlt két évtized ugyanis ennél lényegesen rosszabb növekedési szakaszokat hozott. 1997 és 2006 között gyors gazdasági növekedést láthattunk először fenntartható, majd súlyosan egyensúlyromboló formában. Ezt a növekedést 2006-ban a gazdaságpolitikai korrekció fékezte, majd 2008-tól a pénzügyi válság, illetve 2011-től az európai adósságválság időszakában visszaesés, elhúzódó lanyha teljesítmény jellemezte a gazdaságot. 2013-tól indult el magyar gazdaság újra egy érdemi növekedést hozó pályán, valahogy így:

A tartósan 4-4,5%-os GDP-növekedésnek jelenleg nincsenek meg az alapjai, ezért nem magától értetődő, hogy ezt a pályát a magyar gazdaság befutja. Az alábbi ábrán megmutatjuk, hogy 2030-ig milyen kilátások jellemezhetik a gazdaságot.Az alábbi ábra világoskékkel jelölt vonala jelöli azt a pályát, amit a magyar gazdaság a jelen pillanatban becsült növekedési képessége alapján bejárhat. A vörös vonal már meredekebb, gyorsabb tempót jelent, a hozzá tartozó 3% körüli éves átlagos növekedés az elmúlt évek trendjének meghosszabbításából adódik.

A vörös vonal egyébként azt is jelenti, hogy a válság során elszenvedett veszteség tartós marad, hiszen nem tudunk visszakapaszkodni a válság előtti trendvonalhoz. Ez egyébként nem lenne nagy csoda, hiszen a válság előtti utolsó évek fenntarthatatlan növekedése valószínűleg nem jelöl ki olyan trendet, amihez törvényszerű a visszatérés.A sötétkék vonal a 4-4,5%-os gazdasági növekedés esetén bejárt pályát mutatja. A legóvatosabb becsléshez képest a GDP szintje 20%-kal lenne magasabb 2030-ra, és elérné a fent említett hipotetikus trendvonalat, ami a válság előtti trend meghosszabbításából adódik.Ennek a gyors, fenntartható felzárkózásnak az egyik sarokpontja a termelékenység növekedése, hiszen ez alapozza meg azt a gazdasági növekedést, amely a jövedelmek és a hitelezés gyors bővülését biztosíthatja. A Magyar Nemzeti Bank számításai szerint a 4-4,5%-os GDP-növekedés, illetve hasonló nagyságú termelékenységbővüléssel konzisztens lehet egy olyan bérnövekedési tempó, amely 10 év alatt megduplázza a reálkereseteket. Első pillantásra ez a gyors bérnövekedés nem tűnik nyilvánvalónak. A reálbérek tíz év alatt történő megkétszerezése évente átlagosan 7 százalékos emelkedést jelent. Ilyen periódusra a magyar gazdaság történetében még nem volt példa. Az utóbbi két évben viszont a fokozódó munkaerőhiány, illetve a legkisebb kötelező bérek emelkedése következtében el tudtuk érni ezt a dinamikát.A gyors bérnövekedés hosszú távon egészen biztosan csak akkor fenntartható, ha a termelékenység növekedése lényegesen meghaladja az elmúlt évek átlagát. A felvázolt makrogazdasági pálya tehát csak akkor reális, ha a 4-4,5%-os bővüléshez szükséges feltétel, vagyis a versenyképesség érdemi javulása bekövetkezik.Az évi 4-4,5% körüli termelékenységnövekedés és a 7%-os reálbérnövekedés közötti feszültség azonban még így is elég nyilvánvaló, különösen ha egy évtizedről beszélünk. Márciusban már írtunk arról , hogy ez a feszültség hogyan enyhíthető:Egyrészt azzal, hogy a bérhányad emelkedése még 1,5-2 évig jelent némi tartalékot: a vállalati profitok jelenleg magasak, ezért a válság során visszaeső bérhányad emelkedése még valószínűleg nem jelent durva sokkot makrogazdasági szinten. Vagyis a bérszint rövid ideig még emelhető a termelékenységet meghaladó mértékben.Másrészt a teljes bérköltség emelkedését az állam visszafoghatja azzal, hogy a munkajövedelmeket sújtó elvonásokat mérsékli. Amennyiben például a személyi jövedelemadót egy számjegyűre (9%-ra) mérsékli a kormány, az a következő tíz évben a termelékenység- és a bérnövekedés közötti feszültség mintegy ötödét kompenzálhatja.További enyhítő tényező lehet, ha a versenyképességünk javításának hatására az exportpiacainkon jobban tudunk árat emelni, ezáltal pedig a GDP-deflátorunk magasabb lesz, mint az infláció. Így a GDP-arányos béremelkedés kisebb mértékű lehet.Érezhető azonban, hogy a feltételek még ambiciózus és sikeres gazdaságpolitika mellett is csak nehezen teljesülnek, vagyis az egész terv az élére van állítva, és könnyen borulhat. Ez esetben pedig az lesz a kérdés, hogy megelégszik-e a kormány kisebb sikerekkel, vagy a fundamentális feltételek hiányában is erőlteti a pályát. Amennyiben igen, az a kereslet- és költség oldali nyomás miatt inflációval és/vagy a külső egyensúly felborulásával járhat. Persze ez a következtetésünk nem meglepő: a gyors felzárkózás pályája majdnem mindig nehezen menedzselhető, és az egyensúlyőrzés nagy körültekintést kíván.