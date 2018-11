Óriási reformcsomag kell! - Itt az MNB nagy terve

A felzárkózás nem automatikus dolog, a gazdaságpolitikának kulcsszerepe van a felzárkózásban. Ehhez tudás- és tőkeintenzív pályára kell állni

A kkv-szektorban lévő tartalékokat mozgósítani kell, újabb adóreform szükséges, és kell egy hatékony állam

A jelentés szerint hazánk esetében 2020-at követően további intézkedés nélkül a növekedés demográfiai korlátai egyre effektívebbé válnak.

A reálbéreket meg kell duplázni 2030-ra. Ezt a termelékenység növekedése mellett az egyszámjegyű, 9%-os személyi jövedelemadó hozná el.

Számításaink alapján pusztán egy koncentráltabb kkv szerkezet a kkv-szektor termelékenységét több mint 20 százalékkal tudná megemelni

- mondta Balatoni András, az MNB igazgatója a tanulmány bemutatóján. Ehhez a humántőke fejlesztése és demográfiai fordulat szükséges.- sorolta Balatoni. "Nem volt olyan felzárkózási pálya a világon, amely nem belső megtakarításra épült volna. Egy egyensúlyőrző felzárkózási pálya mellett 2030-ra megközelíthetjük Ausztria gazdaságát" - emelte ki a szakértő.A Növekedési Jelentés szerint hazánk és a visegrádi régió a fejlett Nyugat-Európa és a gyorsan fejlődő ázsiai piacok közötti tranzitútvonalon fekszik, ami kiváló lehetőségeket teremt mind a hagyományos (turizmus, szállítás), mind pedig a modern szolgáltató ágazatoknak. A világ egy új technológiai ciklusba lépett. Az új, áttörő technológiák átformálhatják a gazdasági termelés szerkezetét és a munkaerőpiacokat.A magasabb hozzáadott értékű termelés és szolgáltatás irányába történő elmozduláshoz elengedhetetlen az innovációban való részvétel, az új technológiai vívmányok és megoldások alkalmazása, valamint a modern fizikai és digitális infrastruktúra - írja a jelentés. A szolgáltatások napjainkban már globális térben zajlanak, az internet széleskörű elterjedésével már nincsenek többé földrajzi helyhez kötve.Balatoni elmondta: olyan mértékű foglalkoztatásbővülés a következő években nem lesz, mint amilyen volt az elmúlt években.Az MNB szerint, hogy hosszú távon a megfelelő mennyiségű munkaerő biztosítsa a gazdaság értékteremtő képességének az emelkedését. "A demográfiai fordulat hatása azonban csak hosszabb távon fejti ki pozitív hatását a munkaerőpiacra, az elemzésünk fókuszában álló 12 éves horizonton a foglalkoztatási ráta növekedéséhez a reformokat bemutató makrogazdasági pályán a külföldön dolgozó állampolgárok hazatérése és az inaktívak foglalkoztatásba áramlása járulhat hozzá" - írja az MNB. Ezen felül jelentős áramlásokkal számolhatunk a közigazgatásból és a közfoglalkoztatásból a versenyszféra irányába.- mutat rá az MNB. Az egészségi állapot javítását célzó reformok megvalósulása érdemben hozzá tudna járulni a rendelkezésre álló munkaerő mennyiségének és minőségének növeléséhez.Balatoni rámutatott: Magyarországon az "elvesztegetett" életévek száma nagyon magas. Ha ezt sikerülne növelni, az a jegybank szerint a vállalatok számára is kedvező lenne.. A felsőfokú végzettségűek arányának növelése kedvező hatást gyakorol az oktatásban részt vevő egyének és a társadalomjólétére nézve.Akiknek sikerült felzárkózniuk az elmúlt évtizedekben, azok a termelékenység emelkedését ösztönözték - vélekedett Balatoni. Magyarországnak éppen ezért a teljes tényezőtermelékenység növekedését kell elérnie. A másik fontos tényező a kérdés "tőkelába". A jegybank szerint ehhez tartósan magas, legalább 25%-os beruházási ráta kell, a teljes foglalkoztatás fenntartása mellett."Ha nem növeljük a béreket, elveszítjük a képzett munkaerőt" - mondta Balatoni, utalva arra, hogy a leginkább képzettek külföldre vándorolnak, ha nem kapnak itthon megfelelő béreket.Az MNB szerint komplex versenyképességi lépések megvalósulása esetén a jelentős mozgósítható termelékenységi tartalék miatt a munkatermelékenység megduplázódik a kis- és középvállalatoknál, míg éves átlagban közel 6 százalékkal emelkedik az egy főre jutó kibocsátásuk. Ehhez hozzájárulhat a magyar kis- és középvállalati szektor a mérethatékonyságának jobb kihasználása.- olvasható a jelentésben.Másrészről a hazai kkv-k a már elérhető fejlett technológiákat is kevésbé használják, így tehát csupán a rendelkezésre álló technológiák nagyobb penetrációja is jelentősen serkentené a hazai kis- és középvállalkozások teljesítményét.