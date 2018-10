Óriási torlódásokhoz vezet a megállapodás nélküli Brexit

Dominic Raab a londoni alsóház csütörtöki ülésén, képviselői kérdésre válaszolva kijelentette: a brit kormánynak előkészületeket kell tennie a legrosszabb forgatókönyv-változatok megvalósulására is, köztük arra, hogy a francia hatóságok Calais-ban "szándékosan lelassítják" a határforgalom ellenőrzését. Raab szerint ebben az esetben más országok "átjárhatóbb" kikötői felé kellene átterelni az áruforgalmat. A Brexit-miniszter szerint a megállapodás elmaradásának kockázata az Európai Unió "hajthatatlansága" miatt növekszik.A brit kormány e héten tartott zártkörű kabinetülésén is szóba kerültek olyan kereskedelmi szükséghelyzeti intézkedések, amelyeket a megállapodás nélküli Brexit esetén kellene életbe léptetni. Sajtóértesülések szerint tervek készülnek teherhajók bérlésére, annak érdekében, hogy a rendezetlen kilépés okozta határproblémák közepette is biztosítható legyen a brit lakosság élelmiszer- és gyógyszerellátása.Az angliai Dover és a franciaországi Calais kikötői közötti forgalom ugyanis hamar bedugulhat, ha a francia oldalon vámellenőrzések lépnek életbe a megállapodás nélküli Brexit másnapján, és így hiány támadhat friss élelmiszerekből és gyógyszerekből is. Nagy-Britannia élelmiszerszükségletének 30 százaléka az EU-ból érkezik.Dominic Raab a csütörtöki alsóházi vitanapon maga is egyenes utalást tett arra, hogy szükség lehet például gyógyszerkészletek felhalmozására. A Brexit-ügyi tárcát vezető miniszter az erre vonatkozó képviselői kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy "jogos a kérdés felvetése", annál is inkább, mivel a kormány és a gyógyszeripar között már jó ideje folynak az egyeztetések egyebek mellett az oltóanyagok megfelelő készletezéséről.A kabinetülésen állítólag elhangzott, hogy a Dover-Calais útvonal - amely a világ legforgalmasabb tengeri teheráru- és utasforgalmi csatornája - teljes körű vámellenőrzés életbe lépése esetén akár hat hónapig is kapacitásának mindössze 12-25 százalékán tudna csak működni.A kabinetülésen Chris Grayling közlekedési miniszter felvetette azt a lehetőséget, hogy a kormány hajókat vagy hajóteret bérelne, annak érdekében, hogy a Dover és Calais közötti szűk keresztmetszetet kikerülve más kikötőkön keresztül juttassa el Nagy-Britanniába az alapvető ellátási cikkeket. Calais és a szemközti, délkelet-angliai Dover kikötője között évente 2,5 millió kamion fordul meg.A patinás Imperial College London egyetem nemrégiben elvégzett vizsgálata kimutatta, hogy ha a francia oldalon minden egyes teherjárművet csak négypercnyi vámvizsgálatnak vetnek alá, az a brit oldalon, a Dover kikötőjébe vezető autópályán csúcsidőben 47 kilométeres torlódást okozna.