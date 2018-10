Óriási válság söpörne végig Európán, ha bejönne az olasz miniszter őrült kijelentése

ha a 10 éves olasz államkötvény német 10 éveshez viszonyított hozamfelára 400 bázispontra nő.

A héten újra a piaci szereplők figyelmének középpontjába került Olaszország. A magas adósságráta miatt az EU költségvetési fegyelmet várna el az olaszoktól, a helyi kormány azonban választási ígéreteinek betartása miatt jóval magasabb hiánnyal számol, mint a korábbi vezetés. A hét elején még arról lehetett olvasni, hogy az idén nyáron felállt Liga-Ötcsillag Mozgalom kormány 2,4%-ra akarja emelni a hiányt a választóknak korábban tett populista ígéretek betartása érdekében, amelyet aztán további három évig ilyen magasan is tartana. Ehhez képest Giuseppe Conte miniszterelnök tegnap esti sajtótájékoztatója engedményt jelentett, hiszen a tervek szerint 2020-ban a korábban említett 2,4 százalékról 2,1-re, 2021-ben pedig 1,8 százalékra csökkentenék a GDP-arányos deficitet.Ez azonban még mindig magasnak tekinthető az olasz állam rendkívüli eladósodottsága miatt, vagyis a piaci szereplők továbbra is kételkednek az olasz adóssághelyzet fenntarthatóságában. Arról nem is beszélve, hogy a 2,4%-on hagyott 2019-es deficitcél miatt szinte garantálható a konfliktus az EU-val. Ebből azonban nem valószínű, hogy hajlandó lesz engedni a kormány: Matteo Salvini belügyminiszter és kormányfő-helyettes ma úgy fogalmazott, hogy jövőre 16 milliárd eurót fognak költeni a megígért nyugdíjemelésre, illetve alapjövedelemre, ezért akkor sem fogják megváltoztatni a hiánycélt,Salvini ezzel a kormány kommunikációs narratíváját folytatta, miszerint ők az emberek érdekeit nézik, nem a pénzemberekét és a hitelminősítőkét, az ehhez hasonló kijelentésekkel azonban óvatosan kellene bánni. Jelenleg 280 bázispont körül tartózkodik az olasz-német hozamfelár, ennek további 120 pontos növekedése olyan piaci pánikhelyzetre utalna, amire az euróövezeti adósságválság óta nem volt példa.

Massimo Garavaglia pénzügyminiszter-helyettes Salvini erős kijelentése után igyekezett nyugtatni a kedélyeket azzal, hogy a kormányt jobban érdekli a piac reakciója, mint az EU-é. Ez alapján valószínűleg az olasz vezetés igenis figyelemmel kíséri a piaci reakciókat, amire minden okuk megvan, hiszen a hozamok elszállása tovább súlyosbítaná az olasz adóssághelyzetet. Ma egyelőre minimális hozamesést látunk az olasz kötvénypiacokon, nagyrészt a tegnapi deficitengedmények miatt.