Óriási változás jön a hazai Tescókban

a vállalati portfólió átalakítása befejeződött. Jelentem, maradunk, hosszú távon elkötelezettek vagyunk a térség, ezen belül Magyarország iránt.

A legnagyobb egységeinket már évek óta formáljuk át, csökkentjük a vásárlótér méretét, és a vevők számára vonzó bérlőkkel kötünk megállapodásokat. A budaörsi nagyáruházunkban 15-ről 10 ezer négyzetméterre zsugorodott az előadótér nagysága, de a legtöbb nagyáruházunk esetében 6 ezerig szeretnénk lemenni

Az interjú legfontosabb üzenete, hogy az európai vezető is megerősíti:Emlékeztetett arra is, hogy a társaság Magyarországon 206 üzlettel van jelen, 10-15 ezer négyzetméteres hipermarketektől, a városon belüli Tesco Express boltokig, összesen 18 ezer embernek ad munkát.Az új stratégiáról elárulta: a hipermarketeknél kezdik az átalakítást. "A vásárlói igények alapvetően megváltoztak, kevesen szeretnek a hatalmas áruházakban bolyongani. Egyre sűrűbben, mind kisebbkosárértékkel vásárolnak az emberek a hipermarketekben is" - mondta.- vázolta fel a hetilapnak.A területcsökkentés úgy megy végbe, hogy közben külső partnerek nyitnak boltokat Tescókban, az üzletek vásárlótere átláthatóbb lesz, optimalizálják az általános háztartási cikkek kínálatát, továbbfejlesztik az élelmiszer-, ezen belül a frissáru-részlegeiket.A vezérigazgató elsőrendűnek tartja az élelmiszer-hulladék csökkentésének kérdését, ebben a vállalatnak is felelőssége van szerinte.