Óriási változás küszöbén állhat a bitcoin - Új szintre léphet a kriptodeviza

Az elmúlt hónapokban nagy változások mentek végbe a bitcoin piacán: a kisbefektetők tavalyi rohama, ami 20000 dollárig repítette az árfolyamot, rövid életűnek bizonyult, miután világszerte a kormányok egyre keményebben kezdtek el fellépni a kriptodevizák ellen, illetve sok hackertámadás érte a tulajdonosokat, felszínre hozva ezzel a biztonsági kockázatokat. A bitcoin-őrület mérséklődésével párhuzamosan az árfolyam mintegy 50%-ot esett az idén, igaz, április közepe óta sikerült több mint 30%-ot korrigálnia.

