Óriási volt a kereslet az MNB eszközeiért

Öt és tíz éves futamidejű, monetáris politikai célú IRS-tendert (MIRS) tartott csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank. Az öt éves futamidőn 35 milliárd forint, a tíz éves futamidőn 15 milliárd forint volt a meghirdetett mennyiség, melyre a bankok 295,6 milliárd, illetve 277,4 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatokat. Az MNB az öt éves lejáraton 35, a tíz éves lejáraton 40 milliárd forint értékben kötött üzletet a bankokkal. Az öt és tíz éves MIRS-tenderen 13, illetve 12 bank vett részt.Az MNB Monetáris Tanácsa 2017. november 21-én két nemkonvencionális eszköz bevezetéséről döntött, melyek a monetáris politikai eszköztár szerves részét képezik: ezek a monetáris politikai célú kamatcsere-eszköz, illetve a jelzáloglevél-vásárlási program. A döntés értelmében az MNB feltétel nélküli, 5 és 10 éves futamidejű kamatcsere-eszközt vezetett be annak érdekében, hogy a laza monetáris kondíciók a hozamgörbének a hosszabb szakaszán is érvényesüljenek. A MIRS-eszközökről szóló terméktájékoztatót 2017. december végén publikálta honlapján a jegybank.