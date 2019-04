Örökre elfelejthetjük a recessziót a neves kockázati tőkés szerint

"Én úgy látom, ebben a világban nem fogunk látni jelentős visszaesést vagy jelentős bővülést [a gazdaságban]. Teljesen elvettük a normális gazdaságok eszköztárát, amikor elkezdtük a mennyiségi lazítást. Szerintem a recesszió esélye a nyugati országokban már szinte lehetetlen, kivéve ha olyan külső pénzügyi hatás keletkezik, amit nem tudunk megjósolni" - fogalmazott a befektető.Szerinte ez nem feltétlen jó, Palihapitiya úgy véli, a recessziók regeneratívak és hasznosak."Ha el is kezdődne [egy recesszió], a politikai infrastruktúra teljesen elnyeli még a szándékát is" - tette hozzá. A kockázati tőkés szerint csak olyan országokban lehet recesszió, melyek fundamentálisan annyira meg vannak bénulva, hogy "felborulnak."Palihapitiya arra számít, hogy minden évben stabilan egy számjegyű növekedést fognak szolgáltatni a fejlett gazdaságok, egy ilyen környezetben pedig techrészvényeket lehet érdemes vásárolni, amelyek stabil növekedést szolgáltatnak.Palihapitiya a Facebook és a kriptodevizák korai befektetője is volt, jelenleg a Social Capital nevű társadalmilag felelősségtudatos kockázati tőkealapot menedzseli.